Rai, arriva il provvedimento per Sigfrido Ranucci: sospensione per dieci giorni.

IL CONDUTTORE DI REPORT

Rai, arriva il provvedimento per Ranucci: “Sospeso per dieci giorni”

Dopo la lettera con cui era stata avviata la contestazione disciplinare all’ex conduttore di Report, la Rai ha deciso di sospendere Sigfrido Ranucci. A quanto apprende l’Adnkronos, l’azienda ha preso la decisione a seguito alla valutazione dei risultati dell’analisi della Commissione per il Codice Etico.

Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari nei confronti del giornalista: il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola, una serie di ingressi in Rai della sindacalista Laura Cianfoni, il post di Ranucci sui colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi all’indomani della scelta dell’azienda di indicarli, inizialmente, come conduttori di ‘Report’.

La notizia arriva in prossimità della decisione del Tribunale del lavoro, chiamato ad esprimersi sul suo reintegro nella trasmissione d’inchiesta.