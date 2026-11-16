Quanto incassano i centri culturali islamici

Nella zona grigia

L’inchiesta de Il Tempo accende un faro. Chi controlla davvero le associazioni che prendono i fondi destinati dal 5 per mille?

Il paradosso italiano ha raggiunto un livello di autolesionismo che lascia sgomenti. Mentre lo Stato chiede sacrifici ai cittadini e impone regole ferree a ogni ente religioso riconosciuto, esiste una zona grigia in cui il denaro pubblico scorre senza troppi ostacoli verso realtà opache. A scoperchiare questo vaso di Pandora è stata un’inchiesta del quotidiano Il Tempo che ha acceso i riflettori su un fenomeno tanto diuso quanto sottovaluto: come le moschee e i luoghi di culto islamici si registrano come semplici associazioni culturali per incassare i fondi del 5 per mille.

Il meccanismo è tanto elementare quanto beardo. In Italia, per accedere ai contributi dell’8 per mille, una confessione religiosa deve stipulare un’intesa formale con lo Stato, dimostrando piena adesione ai principi costituzionali e garantendo una rappresentanza unitaria e trasparente. L’Islam italiano diviso in mille rivoli e privo di un interlocutore unico e riconosciuto, non ha mai firmato alcuna intesa. Risultato ? Niente 8 per mille. Ed è proprio qui che scatta l’escamotage denunciato sulle colonne de Il Tempo, rilanciato anche da un’interrogazione a Bruxelles dell’eurodeputata Susanna Ceccardi: basta cambiare etichetta, abbandonare la veste religiosa sul piano burocratico e indossare i panni dell’associazione culturale o dell’ente del Terzo Settore per aprire le porte del 5 per mille.

Ma quante sono davvero queste realtà e a quanto ammonta il tesoretto incassato ogni anno tramite le dichiarazioni dei redditi? I numeri uciali dell’Agenzia delle Entrate permettono di scorgere solo la punta dell’iceberg; perché tra sigle generiche, acronimi arabi e denominazioni di facciata è quasi impossibile tracciare una mappa completa. Dagli elenchi pubblici emergono decine di sigle dichiaratamente islamiche, a cui si sommano molte altre realtà celate dietro etichette neutre. I singoli importi spaziano da poche migliaia di euro fino a oltre sessantamila euro l’anno per centri più grandi e strutturati, come mostrano i dati sui principali destinatari locali. Sommati insieme, questi rivoli alimentano una rete capillare di sale di preghiera e sigle nazionali che prosperano grazie alla generosità fiscale dello Stato italiano.

La domanda che sorge spontanea, e che la politica sembra di eludere per quieto vivere o per non essere accusata di intolleranza, riguarda i controlli. Chi verifica cosa accade realmente dietro le porte di questi sedicenti centri culturali ? La registrazione ai registri del Terzo Settore avviene spesso su base puramente documentale, controllando statuti scritti a regola d’arte che promettono dialogo, integrazione e promozione sociale. Ma una volta ottenuto il codice fiscale valido per il 5 per mille, chi entra in quei locali per accertare se si facciano davvero corsi di lingua e attività culturali oppure se si svolgono esclusivamente culto, predicazione e proselitismo? E chi vigila sui contenuti di quei sermoni e sulla provenienza dei restanti finanziamenti?

Il nodo cruciale è politico e identitario. Il 5 per mille nasce per sostenere la ricerca scientifica, il volontariato e le diverse forme culturali che arricchiscono la società. È accettabile che risorse destinate alla cultura finiscano per finanziare luoghi in cui, in diversi casi documentati dalle cronache, si predica una visione del mondo incompatibile con i diritti delle donne, con la libertà individuale e con le radici della nostra civiltà? Lo Stato non può continuare a finanziare a occhi chiusi chi sfrutta le maglie larghe della burocrazia per radicare un modello sociale alternativo e ostile all’identità del nostro Paese. Servono censimenti veri, ispezioni reali e uno stop immediato ai fondi pubblici per chi usa la cultura come semplice paravento. E questo non è intolleranza. È semplicemente richiesta di legalità, valida per tutti, senza eccezioni, sempre.

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