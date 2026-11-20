Università

Accade a Giovanni Boggero, docente di Diritto costituzionale a Torino. L’ateneo gli contesta «un presunto illecito» e viene invitato a comparire

Che la sinistra radical chic, col Rolex e il Loden indosso sia supinamente dalla parte dei centri sociali non è una grande novità. Ma la storia che vi racconteremo in questa occasione ha davvero dell’incredibile. Perché ribalta la realtà. E pone in un angolo, vessato e denigrato, chi dovrebbe essere preso come un fulgido esempio di buon senso e moralità. Giovanni Boggero, docente di Diritto costituzionale all’università di Torino, ha avuto il coraggio di prendere una posizione netta e perentoria contro la fiera del ridicolo, rappresentata dall’ennesima occupazione. Nello specifico, quella del Campus Luigi Einaudi. Il professore ha ricevuto un encomio, una promozione, un invito a rappresentare la facoltà in giro per il mondo? Macchè, sia mai. Al contrario, è stato convocato lunedì prossimo in rettorato per motivargli, de visu, una contestazione disciplinare.

La notizia, riportata dal Corriere di Torino e appresa da alcuni membri della comunità accademica, ha dell’incredibile. L’insegnante avrebbe avuto l’ardire di criticare, su alcuni quotidiani locali, quei bravi ragazzi che hanno deciso di prendere possesso di aule pubbliche e di impedire, a chiunque, di seguire lezioni e preparare esami. Un atto “squadrista”, che però viene difeso perentoriamente dalla sinistra parlamentare e dai vertici accademici. Boggero si era espresso con nettezza contro il protrarsi dell’occupazione, chiedendo il ripristino delle attività didattiche e la restituzione degli spazi universitari a studenti e professori. L’insegnante ha ricevuto una comunicazione ufficiale, che gli contesta «un presunto illecito disciplinare e l’invito a comparire».

Ieri pomeriggio abbiamo contattato il professore telefonicamente; quest’ultimo ci ha detto, con gentilezza, di non voler rilasciare dichiarazioni fino a lunedì. Quando il quadro dell’intera vicenda sarà più delineato. Per comprendere la follia di questa storia è necessario ricordare che il Campus Luigi Einaudi (e anche la contigua struttura del Palazzo Nuovo) è rimasto occupato per circa due settimane e, in base agli esiti delle prime ricognizioni sui danni riscontrati, la stima complessiva sarebbe superiore ai trecentomila euro (considerando entrambe le strutture). Per ripristinare il Campus saranno necessari centotrentacinquemila euro per interventi edilizi, undicimila per la sostituzione di apparecchiature informatiche, tremila per interventi logistici. A questi si devono aggiungere cinquemila euro per apparecchiature sottratte al laboratorio e al magazzino fotografico situato al terzo piano del Dipartimento di Culture, Politica e Società. «Questo esito era scontato fin dall’inizio si legge in una nota del comitato Unito Libera - La situazione finanziaria dell’ateneo, già precaria, non può essere ulteriormente aggravata da pochi individui che decidono deliberatamente di arrecare danno alla proprietà pubblica. Per questo motivo, chiediamo che le spese di risanamento dei danni vengano addebitate ai diretti responsabili». Dello stesso avviso anche la deputata di FdI, Augusta Montaruli, che chiede: «Ora a pagare siano i responsabili, perché tutti sanno i nomi e i cognomi di chi ha guidato questa protesta. Bisognerebbe però suonare anche alla direttrice del campus Mastromarino, già candidata con il Pd di Lo Russo. È grave che, dopo le sue dichiarazioni per le quali non sarebbe sparito neanche un mouse si sia scoperta una razzia».

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