INTERVISTA A FLORENCE BERGEAUD-BLACKLER

La ricercatrice ha studiato l’infiltrazione in Francia e in Europa dei Fratelli Musulmani. Vive sotto scorta

L’infiltrazione dei Fratelli Musulmani in Europa è un processo graduale e paziente, pensato per trasformare la società dall’interno nell’arco di più generazioni. Una strategia che combina le attività dall’alto nella politica a quelle dal basso tramite la solidarietà sociale, col fine di normalizzare i canoni della Sharia. Per approfondire il fenomeno, Il Tempo ha intervistato l’antropologa francese Florence Bergeaud-Blackler che studia la questione da decenni.

Professoressa, come si sono evoluti i suoi studi sull’Islamismo politico?

«La mia ricerca è iniziata nella città di Bordeaux e poi si è estesa a tutta la Francia, al Belgio e ad altri paesi europei. In particolare ho analizzato l’evoluzione del mercato Halal, che per i Fratelli Musulmani non rappresenta solo la distribuzione del cibo secondo le regole dell’Islam ma è lo strumento per costruire uno stile separato ma estensivo nelle società occidentali. A partire dagli anni Sessanta, il libro di “Il lecito e l’illecito nell’Islam” di Yusuf al-Qaradawi ha trasformato questo concetto in un codice che copre ogni aspetto della vita quotidiana: cosmetici, medicina, finanza, moda, turismo, media, persino l’intelligenza artificiale. Il mercato fa ciò che la politica non può fare apertamente. Tuttavia, quando le aziende occidentali adottano queste norme per vendere, senza rendersene conto finiscono per diffondere rigide regole religiose. Io chiamo questo fenomeno “Jjihad attraverso il mercato”».

Dove l’ha condotta la sua ricerca?

«Sin dagli inizi ho sempre cercato di comprendere la metodologia con cui i Fratelli Musulmani tentano di perseguire il progetto di costruzione del Califfato, in termini moderni una società governata dalle norme dell’Islam. In tutto l’Occidente, dagli Stati Uniti al Regno Unito, esiste una quantità considerevole di persone, soprattutto fra i giovani, che ritiene le regole religiose islamiche più importanti di quelle locali che disciplinano le società democratiche. Preferiscono la Sharia al diritto vigente. Questo è il loro scopo da raggiungere, ed è molto difficile contrastarlo».

Perché?

«Coloro che fanno parte di questa organizzazione non lo esplicitano mai chiaramente. Seguire i flussi di denaro provenienti da promoter internazionali per ricostruire la rete non basta. I Fratelli musulmani sono arrivati in Europa decenni fa, integrandosi nel quadro economico e sociale. Oggi sono ingegneri, avvocati, medici e le loro attività di influenza e finanziamento sono perfettamente legali. Il problema risiede nel progetto che si nasconde dietro questa legalità».

Lei sostiene che la Fratellanza sia un sistema d’azione strutturato attorno a tre pilastri. Quali sono?

«Il primo è la visione. I Fratelli Musulmani, che sono diversi dai singoli fedeli, seguono un piano che origina da un modello di società islamica concepito dal profeta Maometto. La seconda è l’identità. Si tratta di un movimento suprematista che considera la propria religione al di sopra del resto. Il terzo è il piano, un progetto basato su un agire progressivo per raggiungere il controllo nell’arco di diverse generazioni. Loro sanno bene che non instaureranno il califfato combattendo come i jihadisti, ma sono convinti che lo faranno lentamente cambiando la cultura, le leggi e le regole del territorio locale in cui vivono. Una strategia molto paziente, che ha come riferimento Youssef al-Qaradawi e si pone contrapposizione al jihadismo di Sayyid Qutb».

La Fratellanza cerca una connessione con l’arco della politica?

«La sinistra europea non ha più il potere che aveva un tempo, adesso necessità di nuovi elettori per compensare l’assenza degli operai passati che sono passati ai movimenti populisti piuttosto che a destra. Qui nasce quello che viene chiamato «islamo-sinistrismo». La sinistra radicale si allea con minoranze - islamiche, straniere, Lgbt - che considera nuovi proletari con cui fare la rivoluzione. Dall’altra parte però la Fratellanza li considera tutti degli infedeli e sa bene che si tratta di un’alleanza temporanea, permessa da Dio. In generale, utilizzano qualsiasi candidato che sia disposto a concedere spazio».

Lei è sotto protezione per le sue ricerche

«Vivo costantemente con accanto gli agenti di polizia, notte e giorno. Il che è molto pesante. Gli islamisti si sono radicati nei campus e nelle università, rendendo impossibile per noi accademici condurre serenamente gli studi. Il risultato è un minor numero di ricerche sull’argomento. C’è chi parla di islamofobia, ma è solamente un’arma. Una forma di “jihad difensivo”, come quello invocato dopo l’attacco a Charlie Hebdo».