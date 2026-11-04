Prezzi benzina, giù i costi di verde e diesel. Salgono Gpl e metano: le ultime medie

carburanti

Il Gpl supera la soglia degli 80 centesimi al litro per la prima volta dal 3 giugno

Mentre continuano a calare leggermente i prezzi medi di benzina e gasolio, continuano a salire con forza i prezzi del Gpl e del metano. Il primo supera la soglia degli 80 centesimi al litro per la prima volta dal 3 giugno, il secondo è abbondantemente sopra quota 2,1 euro la kg. Questa mattina 4 novembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,007 euro/l per la benzina (-2 millesimi rispetto a ieri), 2,235 euro/l per il gasolio (-4), 0,802 euro/l per il Gpl (+9) e 2,122 euro/kg per il metano (+11). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,033 euro/l per la benzina (-1), di 2,281 euro/l per il gasolio (-2), 0,905 euro/l per il Gpl (+1) e 1,962 euro/kg per il metano (invariato).

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 24mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,010 euro/litro (compagnie 2,001, pompe bianche 2,027), diesel self service a 2,239 euro/litro (compagnie 2,219, pompe bianche 2,280). Benzina servito a 2,145 euro/litro (compagnie 2,172, pompe bianche 2,094), diesel servito a 2,377 euro/litro (compagnie 2,391, pompe bianche 2,348). Gpl servito a 0,799 euro/litro (compagnie 0,801, pompe bianche 0,798), metano servito a 2,103 euro/kg (compagnie 2,063, pompe bianche 2,135), Gnl 1,993 euro/kg (compagnie 1,995 euro/kg, pompe bianche 1,991 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,991 euro/litro (2,197 il servito); IP a 2,009 (2,174 servito); Q8 a 1,995 (2,151 servito); Tamoil a 2,012 (2,090 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,191 (2,398 servito); IP a 2,228 (2,395 servito); Q8 a 2,213 (2,377 servito) e Tamoil a 2,243 (2,329 servito).