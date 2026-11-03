Meteo, maltempo all’orizzonte. Cosa ci attende fino al weekend

PREVISIONI

Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare delineano un quadro di spiccata variabilità e maltempo sull’Italia a partire da giovedì 5 novembre. In apertura di giornata il Nord vedrà un’instabilità diffusa con nubi ovunque, piogge e rovesci sparsi su Piemonte occidentale, Valle d’Aosta e Liguria di ponente con nevicate oltre i 1400-1600 metri in veloce esaurimento in mattinata, oltre a foschie dense e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e vallate interne al primo mattino e dopo il tramonto.

Al Centro e in Sardegna la situazione presenterà molte nubi ovunque con piogge e rovesci sparsi sulla Sardegna, localmente intensi e a carattere temporalesco specie sui settori orientali, mentre sul resto del Paese persisterà un’estesa copertura nuvolosa senza fenomeni di rilievo.

Al Sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza molto nuvoloso con rovesci o temporali sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia, dove le precipitazioni potranno risultare abbondanti, mentre le restanti regioni saranno parzialmente nuvolose e senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in deciso calo sul Triveneto, stazionarie o in diminuzione altrove tranne in Abruzzo, Molise, appennini campani e Calabria dove aumenteranno, e in forte aumento sulle isole maggiori; le massime subiranno una forte diminuzione su Sardegna e Sicilia, rimanendo stazionarie altrove tranne che su Emilia-Romagna, Toscana e regioni alpine dove risulteranno in aumento.

I venti soffieranno forti nord-orientali sul Mar Ligure con locali raffiche, da moderati a forti settentrionali sulle regioni ioniche e da moderati a forti sud-orientali sugli altri settori, accompagnati da mari da molto mossi ad agitati sul Mar Ligure e da mossi a molto mossi altrove. Venerdì 6 novembre le condizioni si orienteranno verso un maltempo diffuso, con fenomeni temporaleschi associati a fine giornata su tutte le coste delle regioni tirreniche, su Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, e tempo poco nuvoloso e senza fenomeni di rilievo altrove.

Sabato 7 novembre il cielo si presenterà molto nuvoloso con precipitazioni abbondanti, in attenuazione serale, su tutto il Paese, ad eccezione delle regioni adriatiche dove i rovesci persisteranno. Infine, domenica 8 novembre la giornata evolverà all’insegna della nuvolosità estesa, con piogge abbondanti sull’appennino tosco-emiliano e sulle regioni ioniche, locali piovaschi sul resto del Centro-Sud e condizioni di cielo limpido o al più poco nuvoloso al Settentrione, prima del bel tempo atteso per lunedì 9 novembre nonostante il passaggio di nubi alte e poco compatte.