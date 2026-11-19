infiltrazione islamista

I fondi e la spinta della Fondazione di Doha per i corsi di lingua. Da Venezia a Palermo, un’altra operazione di penetrazione culturale

Dopo il cinema e la finanza, anche scuole e università finiscono nel mirino del Qatar che ha finanziato una “rete educativa” per l’insegnamento dell’arabo. Si finanzia una ricerca, si riuniscono gli insegnanti e si offrono risorse per nuovi corsi. E fra le carte di un ateneo pubblico compare una precisazione che racconta a chi servirà quel lavoro: i risultati contribuiranno alla strategia dello stesso finanziatore.

A pagare è Qatar Foundation International, QFI, l’organizzazione fondata nel 2009, con sede a Washington e legata a Qatar Foundation. A Venezia, l’ateneo Ca’ Foscari partecipa al progetto SALP, un’indagine sull’insegnamento dell’arabo nelle scuole lavorando con l’Institute of International Education, l’ente che coordina la ricerca internazionale. Per due incarichi di supporto alla ricerca, i bandi del 2025 prevedono compensi di 6.400 e 3.600 euro. Si cercano competenze per raccogliere informazioni sui corsi, sui metodi didattici e sui contenuti linguistici e culturali dei programmi. Il bando chiarisce anche la destinazione del lavoro: «I dati e l’analisi contribuiranno alla pianificazione strategica e la programmazione della QFI al fine di promuovere l’apprendimento della lingua araba».

La ricerca universitaria offre così al benefattore gli strumenti per decidere dove e come sostenere la propria attività. Il rapporto pubblicato nel maggio 2026 fotografa un campione italiano di 26 programmi di insegnamento, 22 nelle scuole pubbliche e quattro nelle private con 75 corsi, 1.226 studenti e 57 insegnanti. Gli autori propongono una rete nazionale dei docenti e più posti a tempo pieno per chi insegna arabo. Chiedono sostegno alla lingua d’origine e un ampliamento dell’offerta. Sono raccomandazioni della ricerca, senza valore di disposizioni ministeriali. Ma il finanziatore ha già trovato interlocutori con i quali discutere del futuro di quell’insegnamento. I rapporti, però, erano già avviati. Il 13 settembre 2024, QFI e l’Università IULM organizzano a Milano una tavola rotonda alla quale partecipano rappresentanti del ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale lombardo, insieme a docenti universitari, presidi e associazioni. Il confronto prosegue a Roma il 23 e 24 ottobre 2025. Nel resoconto della fondazione si parla di una strategia nazionale, della preparazione degli insegnanti e di un documento destinato a orientare politiche e investimenti. Fra gli obiettivi del confronto compaiono percorsi di formazione e certificazione per gli insegnanti e rapporti più stretti fra atenei e comunità arabofone.

In Sicilia, invece, il 9 marzo 2026, l’Ufficio scolastico regionale pubblicizza le opportunità di finanziamento della QFI. Il sostegno riguarda materiali didattici, formazione professionale, certificazioni e corsi. Le sovvenzioni possono accompagnare anche progetti curricolari inseriti nei piani dell’offerta formativa, oltre alle attività extrascolastiche. Negli atti consultati non è stato trovato un accordo sottoscritto fra l’ufficio e QFI.

E dai documenti esaminati non emerge un controllo qatariota dei programmi o un’attività di propaganda religiosa. Ma il soft power si misura anche nella possibilità di finanziare la formazione di chi insegna e di contribuire al confronto su quali corsi aprire. Chi offre le sovvenzioni può selezionare i progetti e accompagnarne lo sviluppo. La disponibilità dei fondi gli permette di essere ascoltato anche quando si discute di ciò che ancora manca nelle aule. Poi, il 5 giugno 2026, QFI annuncia la conclusione delle proprie attività. Nel congedo affida la sua eredità ai programmi, ai partner e alle comunità che la porteranno avanti. Riproduzione riservata