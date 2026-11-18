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L’ultimo capitolo di Grand Theft Auto: incassi mai visti e ferie di massa per giocare

L’ora X a mezzanotte. La release di Grand Theft Auto VI, il più atteso dei videogiochi, è un avvenimento per schiere di fan. Il gioco d’azione-avventura open world più famoso al mondo ha già macinato cifre che fanno la storia.

Dopo tredici anni di sviluppo, e un budget che ha superato il miliardo di dollari secondo gli analisti- ma Rockstar Games e Take-Two Interactive non hanno mai voluto rompere il riserbo sui costi effettivi- Gta VI ha già conquistato la palma del gioco più preordinato e con il maggiore incasso da pre-order di sempre. I pre-ordini hanno sfondato il tetto di 15 milioni, mentre gli incassi hanno scavallato la soglia di 1,5 miliardi, per Sensor Tower. Il break-even point è stato centrato e superato di slancio.

E questo prima ancora dell’arrivo ufficiale. D’altra parte, la versione rivisitata e adrenalinica di Miami e della Florida promette di offrire un’esperienza in cui la fedeltà grafica si confonde con la realtà e rende ancora più immersivo perdersi fra i vari filoni di gioco, le missioni affidate ai protagonisti, e l’estemporaneità di personaggi e situazioni che possono giungere fino al paradosso. Di questa corsa all’accaparramento delle nuove avventure a Vice City, ne beneficiano gli stessi cultori dei capitoli precedenti della saga. Nelle ultime settimane sui portali di e-commerce il prezzo mediano di Gta V per Ps4 è sceso, secondo un’analisi di Idealo, da 19,6 a 4,59 euro.

I Miami Heat giocheranno contro i MilwaukeeBucks, con una canotta mai vista: nera, con accenti rosa neon.I colori di Vice City. È la Miami che non esiste: la città di Gta VI, il “videogame” che è tutto tranne che un gioco. Il trailer, trasmesso su Netflix, dura quasi mezzora, ed è magnetico. Grand Theft Auto, nella versione più gigantesca della sua storia, arriva tredici anni dopo Gta V, era il settembre 2013. E da allora il capitolo ha venduto 230 milioni di copie, il secondo più venduto di sempre dietro Minecraft.

La mareggiata di ferie e certificati di malattia messa inconto da molte aziende americane è diventata un tormentone. Lewis Hamilton ha fatto sapere che dovrà “annullare tutti gli impegni professionali”, persino le risse al muretto con Leclerc. Lo sport, del resto, c’è dentro fino al collo. Steven Adams,centro degli Houston Rockets, ha avvertito tutti per tempo, due mesi fa: guardate la Nfl e le altre leghe, perché a novembre ”le prestazioni crolleranno". I report di allenatori e scout saranno pessimi: tanti, troppi campioni passeranno la notte con un controller in mano.

La serie esiste dal 1997 e conta sedici episodi, comprese espansioni e spin-off. Ha costruito la sua fortuna su una libertà di tono e di gioco quasi assoluta. C’è una metropoli nordamericana inventata e fittissima di dettagli (Los Santos, calco di Los Angeles, in Gta V), una trama da seguire se si vuole e, in alternativa, tutto il resto: rubare auto, investire passanti, svaligiare negozi. Non si tratta solo di far fuori gente, ma anche di esplorare il mondo che Rockstar ha messo in piedi. E quindi, anche, fare sport.

Perché in questo mondo parallelo di illegalità sistematica si fa un sacco di sport. Con San Andreas (2004) arriva il playground di basket, con Gta IV (2008) golf e bowling, con Gta V tennis e triathlon. È come un contenitore di altri piccoli giochi. Solo che a differenza di Ea Sports FC o Nba 2K, qui è tutto un po’ per hobby. È uno sport da dopolavoro, in un ambiente dove il lavoro è massacrare gente o rubare di tutto.

Rockstar usa lo sport anche per presentare i suoi personaggi. In GTA V Michael, il più ricco dei tre protagonisti, gioca a tennis sul campo privato del giardino, mentre la moglie adora lo yoga. Trevor, psicopatico e tossicodipendente, giura di essere stato campione giovanile di hockey in Canada, carriera chiusa da una rissa feroce con l’allenatore. In Gta IV Brucie, iperattivo e gonfio di testosterone, si era dato ai pesi per smettere di essere un “gran perdente”. Mathieu Lallart, autore di un saggio sulla saga, ha detto a L’Equipe che lo sport serve a collocare socialmente i personaggi: “Gta è la società; lo sport è la società”.

Gta VI può dunque essere declinato anche in questa chiave. Nei trailer Lucia, che condivide il ruolo da protagonista con Jason, si allena in una gabbia da Mma, le arti marziali miste che ormai hanno scalzato la boxe nello scivolamento verso lo sport-spettacolo. Altri trailer mostrano gare di motocross che evocano certi raduni Maga, e wrestling di strada. Anche la palestra, nel nuovo capitolo, dice qualcosa dei tempi. Si potranno allenare i personaggi, per esempio allo stacco da terra, ma saltare le sedute li farà ingrassare e li renderà più lenti negli inseguimenti. Nell’epoca delle palestre low cost e dello street workout, il culto del corpo perfetto entra così nelle meccaniche di gioco. Tra un omicidio e una rapina, d’altra parte, una partitella a tennis ci sta sempre bene.