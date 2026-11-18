Sono stati condannati a due anni, con la sospensione condizionale della pena, i genitori di Francesco Gianello, ragazzo di 14 anni morto nel gennaio 2024 per un osteosarcoma al femore. Mamma e papà erano accusati di non averlo sottoposto alle cure adeguate e di aver seguito il ‘metodo Hamer’. La Corte d’Assise di Vicenza ha riqualificato il reato da omicidio volontario a omicidio colposo. “La Corte - dice il legale della coppia, Lino Roeta -, ha accolto una delle nostre richieste subordinate e non ha accolto quelle del pm”. In merito alla possibilità di un ricorso il legale ha affermato: “Aspettiamo le motivazioni della sentenza”.

Ma che cos’è il “metodo Hamer”? La ‘Nuova Medicina Germanica’, altro nome con cui è conosciuto, è la teoria sviluppata negli anni Ottanta dal medico tedesco Ryke Geerd Hamer. Come spiega il pool anti-bufale ‘Dottore, ma è vero che...?’ della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), alla base di questa teoria c’è la “convinzione che ogni malattia fisica sia la conseguenza di un conflitto psicologico o di un trauma emotivo. Secondo Hamer, per guarire sarebbe quindi necessario risolvere il disagio psichico all’origine della patologia, senza ricorrere a farmaci o alle terapie della medicina tradizionale, ritenute inutili e dannose. Il medico sosteneva inoltre teorie complottiste e antisemite, secondo cui la medicina moderna farebbe parte di una presunta cospirazione”.

“L’origine del metodo - affermano gli esperti - è legata alla morte del figlio Dirk, avvenuta nel 1978 in seguito a un incidente in Corsica. Hamer attribuì il proprio successivo tumore ai testicoli al trauma emotivo causato dalla perdita e, convinto dell’esistenza di un legame tra conflitti psicologici e malattie, elaborò la sua teoria. Nel 1986 fu radiato dall’Ordine dei Medici tedesco, dopo essere stato ritenuto responsabile della morte di numerosi pazienti. Negli anni successivi fu inoltre accusato di esercizio abusivo della professione medica in diversi Paesi europei. Morì in Norvegia nel luglio 2017. La Nuova Medicina Germanica non ha alcun fondamento scientifico. Come sottolineato dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), le teorie di Hamer contraddicono le conoscenze scientifiche sul funzionamento dell’organismo e sullo sviluppo dei tumori. Anche una commissione svizzera di esperti, nel 2001, non individuò alcuna evidenza a sostegno delle sue affermazioni o dei trattamenti oncologici proposti. Nel 2009, il chirurgo oncologo David Gorsky definì il metodo una forma di ciarlataneria, evidenziando anche il rischio di colpevolizzare i pazienti per la mancata guarigione”.

Il metodo Hamer “può rappresentare un grave pericolo per la salute, soprattutto in ambito oncologico. Hamer scoraggiava infatti il ricorso a chemioterapia, radioterapia, biopsie e interventi chirurgici, sostenendo che i tumori non fossero di per sé mortali e che le conseguenze fatali fossero legate soprattutto allo stress psicologico, alla perdita di peso e al debilitamento del paziente. Invitava inoltre a non trattare il dolore, considerandolo parte del processo di guarigione. Affidarsi esclusivamente a questo approccio - concludono dalla Fnomceo - può quindi comportare la perdita di tempo prezioso e impedire ai pazienti di ricevere cure efficaci. Un caso emblematico si è verificato in Italia nel 2016, quando una paziente affetta da melanoma è morta dopo essere stata trattata secondo i principi dell’omeopatia e della Nuova Medicina Germanica. La dottoressa responsabile delle indicazioni terapeutiche è stata successivamente condannata a due anni e sei mesi di reclusione”.

L’uomo è noto anche per la vicenda tragica del figlio Dirk. Nella notte tra il 17 e il 18 agosto 1978 su una barca vicino all’isola di Cavallo, in Corsica, il giovane fu ferito da un colpo di carabina sparato da Vittorio Emanuele di Savoia. Morì nel dicembre dello stesso anno dopo quasi quattro mesi in ospedale.