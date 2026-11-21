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Disagi e disordini, ma adesioni basse in molti settori. Nella scuola 15%. Meno che con D’Alema, Prodi e Renzi

Come si misura il successo di uno sciopero? Da quante persone scendono in corteo e quanti servizi restano bloccati o, più semplicemente, da quanti lavoratori incrociano le braccia? Non ci vuole un esperto della materia per sapere che il metodo migliore sia proprio l’ultimo: l’adesione allo sciopero. Ecco allora che, utilizzando questo criterio, la mobilitazione generale della Cgil di ieri può essere considerata un flop. Le percentuali di adesione nei vari comparti, infatti, dalla scuola alla sanità fino ai trasporti locali registra numeri piuttosto bassi. Anche se il segretario Maurizio Landini, come prevedibile, parla di un successo enorme.

Il leader della Cgil enfatizza la partecipazione di piazza: «Siamo un milione in cento città», dice dal corteo di Roma al fianco di Schlein, Bonelli e Fratoianni (Conte preferisce restarsene lontano, in coda alla manifestazione). In serata, questo numero lieviterà ulteriormente: «Eravamo un milione e mezzo», recita un comunicato del sindacato. Anche visivamente, guardando il corteo della Capitale, salta subito all’occhio che a farla da padroni sono studenti e pensionati. Sicuramente c’erano anche i lavoratori. Ma quanti hanno davvero incrociato le braccia? La Cgil sostiene che l’adesione è stata del 60%, tra settore privato e pubblico. Sarebbe un numero di tutto rispetto. Eppure, stride con molte altre rilevazioni attendibili.

Basta concentrarsi sulla scuola, uno dei settori principali della protesta, per rendersene conto. Il ministero dell’Istruzione e del Merito fa sapere che in base ai dati aggiornati alle ore 18 «l’adesione nazionale allo sciopero dell’intera giornata si attesta al 14,99%». Il campione, infatti, è consistente: la rilevazione riguarda il 56,85% degli istituti scolastici. E secondo i raffronti precedenti dello stesso tipo «le variazioni non sono molto rilevanti».

A conferma del flop di ieri, è utile ricordare che i precedenti scioperi generali, quando al governo c’era quasi sempre la sinistra, avevano registrato percentuali di adesione ben più alte. Ecco i dati degli scioperi del passato che è possibile ricostruire facendo una semplice ricerca d’archivio: 20/10/2000, governo D’Alema: 45,21%; 15/4/2002 Berlusconi: 47,12%; 14/12/2006 governo Prodi: 40,06%; 30/10/2008 governo Berlusconi: 63,28%; 5/5/2015 governo Renzi: 64,89%; 30/5/2022 governo Draghi: 17,53%; 30/10/2026 governo Meloni: 8,62%.

Ma il fiasco non si ferma qui. In base ai dati estrapolati da altre sigle che non hanno partecipato allo sciopero, scopriamo che nei settori dell’edilizia, legno, cemento, laterizi e lapidei, l’adesione è stata pressoché nulla. Nei cantieri delle grandi opere così come nei cantieri più piccoli l’attività è proseguita regolarmente in tutta Italia. Lo stesso discorso vale per gli impianti fissi, con adesioni allo sciopero non superiori all’1-2%. In molte realtà sarebbero si sarebbero presentati al lavoro gli stessi rappresentanti della Fillea, che quindi non avrebbero aderito allo sciopero proclamato dalla Cgil. Anche in grandi aziende, come l’Enel, le percentuali sarebbero state molto basse, pari al 4%.

Una realtà che si scontra apertamente contro la narrazione della Cgil. La Fiom segnala che tra i metalmeccanici c’è stata un’«adesione altissima», citando picchi che «hanno superato il 90% in alcune realtà, come alla Lamborghini di Bologna, alla Hyster Yale di Milano, alla Microtecnica di Torino, alle Fonderie Valdelsane di Siena, alla Electrolux di Treviso e alla Sata di Trento, con queste due ultime fabbriche rimaste ferme». Poi la Fiom continua, riferendo che si sono registrate «percentuali molto alte (senza citare il dato preciso, ndr) anche alla Isringhausen di Chieti, alla Smeg di Reggio Emilia, alla Aluminium Bozen in Alto Adige, alla Lear di Napoli, alla Dinamic oil di Modena, alla Pittway di Trieste, alla Imr di Rieti, alla Alstom di Savona, alla Tenaris di Bergamo, alla Elica di Ancona, alla Allison-Dana di Cuneo, alla Sirti di Bari, alla Laika di Firenze, alla Sitem di Perugia e alla Calpeda di Vicenza». Non c’è dubbio che sia tutto vero. Ma non cambiano il flop a livello nazionale.