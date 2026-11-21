Il caso di Torino

Chi lo ha segnalato supporta le ragioni dell’occupazione dell’ateneo devastato. Danni per 300mila euro. E con il professore si schiera un comitato di studenti

Quando essere dalla parte del giusto diventa una colpa. E si trasforma in un motivo per essere messo alla gogna. La vicenda del professor Giovanni Boggero si arricchisce di particolari agghiaccianti. Il nostro giornale è entrato in possesso della raccomandata indirizza al docente di diritto costituzionale all’università di Torino e firmata dal rettore, Cristina Prandi. Una lettera che riporta, testualmente, una segnalazione disciplinare della professoressa Anna Mastromarino.

Boggero rischia la propria carriera perché ha avuto il coraggio di prendere una posizione netta contro l’occupazione del Campus Luigi Einaudi. L’insegnante è stato convocato lunedì prossimo in rettorato per motivargli, de visu, una contestazione disciplinare. «A mezzo e-mail del 2 novembre 2026 - scrive il rettore - è pervenuta alla mia attenzione la segnalazione disciplinare della Prof.ssa Anna Mastromarino. La lettera prosegue riportando la segnalazione della Mastromarino: la condotta in esame trae origine da un articolo giornalistico comparso sul quotidiano cittadino La Stampa, in data 29 ottobre 2026. Nell’intervista il collega, con testo virgolettato, mi accusava pubblicamente di aver fiancheggiato gli occupanti, attribuendomi una dolosa responsabilità in fatti di reato dal medesimo ritenuti in atto, con sfumature articolate tra il favoreggiamento e il concorso di persone nel reato. Ti chiedo di valutare l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del professor Giovanni Boggero, non soltanto sotto il profilo della correttezza dei rapporti di colleganza tra docenti, ma anche in ragione del discredito prodotto nei confronti dell’Ateneo, attraverso un attacco così grave a un suo organo».

Fa seguito una sequenza interminabile di articoli, codici e norme che Boggero avrebbe contraddetto, solo per avere difeso il diritto allo studio degli studenti seri e vogliosi di apprendere nozioni assai più importanti dell’arte di giocare a fare la rivoluzione comunista. Quella, per intenderci, perpetrata dai Collettivi. Il professore di diritto costituzionale non ha voluto indossare gli abiti del Sessantottino. E per questo rischia di essere isolato dai colleghi prima, punito dalla sua facoltà poi. Basti ricordare che Angelo D’Orsi, per anni ordinario di storia delle dottrine politiche all’Università di Torino fino al 2017, ospite alla trasmissione Quarta Repubblica, ha difeso a spada tratta gli occupanti. «I ragazzi stanno lottando per rivendicare diritti e protestare contro le politiche sul riarmo, la guerra e gli accordi tra ateneo e aziende». Ancora piu interessante una mail redatta da Stefania Ravazzi, docente di scienza politica dell’Università del capoluogo piemontese. «Le forme di lotta contemplano parziali violazioni di diritti e nelle democrazie dobbiamo accettare che avvenga anche questo, quando chi si mobilita non ha altre risorse di potere per far sentire la propria voce e premere sulle autorità».

Alla lettera digitale ha risposto Anna Mastromarino, direttrice del Campus, già candidata con il Pd. «Ringrazio Stefania per aver sintetizzato il pensiero di molti di noi». Tradotto: la professoressa che ha sollevato l’esposto contro Boggero ha sostenuto l’occupazione e le sue ragioni. Un’occupazione che, è indispensabile ricordarlo, è costata oltre trecentomila euro di danni. Nel grigiore più assoluto di certe affermazioni, nella deriva meno ragionevole di alcuni “cattivi maestri” è spuntato un raggio di sole.

«Il comitato invita gli studenti e i docenti a presenziare lunedì 23 alle 9:50 al rettorato, in via Verdi 8, per testimoniare la vicinanza e la solidarietà al Prof. Boggero, sottoposto a un procedimento disciplinare per essersi opposto pubblicamente all’occupazione e alla gestione della stessa da parte della direzione del Campus - si legge in una nota del Comitato Unito Libera, che riunisce sia studenti che insegnanti - Saremo al fianco del professore, che ha avuto il coraggio di farsi portavoce del dissenso e disagio di molti per gli eventi legati all’occupazione. Auspichiamo che la serena valutazione degli eventi e dei comportamenti di tutti i protagonisti di questa vicenda che ha tristemente coinvolto il nostro Ateneo porti ad un’immediata archiviazione del procedimento».