CASSAZIONE

Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per Gabriele Bianchi, uno dei quattro imputati nel processo per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso durante un violento pestaggio a Colleferro nella notte del 6 settembre 2020. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai difensori del 30enne, confermando la sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Roma lo scorso 8 giugno.“Ci aspettavamo questa decisione. È la sentenza giusta rispetto a una condotta incommentabile”, ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocato Domenico Marzi, legale della famiglia di Willy Monteiro Duarte, dopo la lettura del verdetto.

La condanna

La decisione dei giudici della Prima sezione penale della Cassazione è arrivata dopo la requisitoria del sostituto procuratore generale Antonietta Picardi. “La sentenza impugnata ha valutato tutto: il dolo, la sua intensità. E ha risposto a tutte le censure e le richieste della difesa”, ha sottolineato il pg durante l’intervento. Con questa decisione si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria di Gabriele Bianchi. Erano già definitive, infatti, la condanna all’ergastolo per il fratello Marco e quelle inflitte agli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, condannati rispettivamente a 23 e 21 anni di reclusione.

Il processo

In primo grado, sia Marco che Gabriele Bianchi erano stati condannati all’ergastolo. Tuttavia, nel successivo processo d’appello i giudici avevano riconosciuto le attenuanti generiche, riducendo la pena a 24 anni di reclusione per entrambi. La Cassazione, con una prima pronuncia, aveva confermato la responsabilità di tutti gli imputati per omicidio volontario, rendendo definitive le condanne di Francesco Belleggia e Mario Pincarelli e disponendo un nuovo processo d’appello per rivalutare le attenuanti concesse ai fratelli Bianchi. Nel processo d’appello bis, Marco Bianchi era stato nuovamente condannato all’ergastolo, mentre per il fratello Gabriele la pena era stata fissata a 28 anni. Con l’Appello ter anche per Gabriele era arrivata la condanna all’ergastolo, che oggi è diventata definitiva con la conferma della Cassazione.