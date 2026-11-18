IL CONSIGLIERE PROPAL

La campagna per le primarie del centrosinistra a Milano continua a regalare perle di rara demagogia populista, oltre che di accesa polemica politica. A far discutere questa volta sono le dichiarazioni dell’aspirante sindaco e alfiere dem Lorenzo Pacini, che durante un incontro in un istituto scolastico occupato - il liceo Agnesi - si è rivolto agli studenti con toni - lontani dal linguaggio tipico di rappresentati istituzionali - che hanno immediatamente sollevato un polverone.

“I giovani e gli studenti devono continuare a occupare le scuole”, ha esordito Pacini, microfono alla mano, legando la protesta a una lettura fortemente ideologica del bilancio dello Stato. E ha aggiunto: “Finché si troveranno i soldi per le armi e non si trovano i soldi per sistemare il bello della vostra palestra. Finché si troveranno i soldi per occupare la Palestina e per aiutare gli israeliani, e non si trovano i soldi per sistemare i vostri banchi”.

Una semplificazione forzata, poco corrispondente alla realtà, ma soprattutto politicamente schierata in maniera unilaterale col solo fine di ottenere qualche consenso in più.

Il consigliere municipale del Pd prosegue la sua corsa verso Palazzo Marino, cercando voti non solo fra le moschee ma soprattutto nelle aree ideologicamente più radicali e certamente proPal della città.