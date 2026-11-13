Outlook va in tilt nel mondo. Microsoft: “Misure inefficaci”. Cosa sta succedendo

Informatica

Il servizio di mail Outlook è andato in down, provocando un disservizio che impedisce a decine di migliaia di utenti a livello globale di accedere alla propria posta elettronica.

Le misure messe in campo da Microsoft per risolvere il problema, finora, non funzionano “come previsto”. Ad ammetterlo è lo stesso colosso americano dell’informatica che, attraverso un messaggio pubblicato sui social sulla piattaforma X. “Abbiamo monitorato lo stato delle modifiche applicate per migliorare la gestibilità del servizio e abbiamo confermato che non stanno producendo gli effetti sperati”, ha comunicato l’azienda statunitense, aggiungendo: “Stiamo individuando linee d’azione alternative che possano essere messe in atto per aumentare la capacità a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico”.

Parallelamente, sempre tramite i canali social, la società tecnologica ha tenuto a precisare che dietro l’interruzione globale dei propri servizi “non c’è nessun segno di attività dolosa o di attacco informatico”.