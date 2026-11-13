Fratelli musulmani e Hamas. La rete tra soldi e terrore

SERVE LA MESSA AL BANDO

Il gruppo palestinese è il «figlio» ideologico della Fratellanza che ha allargato i propri tentacoli dai Paesi arabi all’Occidente

Hamas è nato dai Fratelli Musulmani. Le opere di Sayyid Qutb, ideologo della Fratellanza, hanno influenzato Al-Qaeda. E nelle file dell’Isis sarebbero confluiti anche singoli militanti del movimento. Una storia di legami e intrecci con il terrorismo che attraversa quella del movimento politico-religioso islamista sunnita, fondato in Egitto nel 1928 dall’insegnante Hassan al-Banna, con l’obiettivo di organizzare la società e le istituzioni secondo i principi dell’Islam, attraverso attività religiose, sociali, educative e politiche.

Nel tempo la Fratellanza ha sviluppato una presenza internazionale, con organizzazioni che ne condividono l’ispirazione ideologica, pur mantenendo strutture e strategie differenti. I legami con Hamas risalgono al dicembre 1987, quando lo sceicco Ahmed Yassin, guida religiosa della Fratellanza palestinese, fondò l’organizzazione terroristica. L’articolo 2 della Carta del 1988 ne rivendicava l’appartenenza ai Fratelli Musulmani. Nel testo figuravano la distruzione di Israele e passaggi antisemiti. Il documento politico adottato nel 2017 dal gruppo terroristico palestinese, non ripete quell’affiliazione formale, ma non dichiara una rottura con la Fratellanza. E il 7 ottobre 2023 Hamas ha compiuto il massacro in Israele.

Le infiltrazioni della Fratellanza, però, sono molto profonde e vanno ricercate nel passato. Fino a dicembre 2001, infatti, la Holy Land Foundation era la maggiore organizzazione caritativa musulmana degli Stati Uniti. Poi le autorità americane ne disposero la chiusura e il congelamento dei beni, accusandola di finanziare Hamas attraverso comitati assistenziali palestinesi. E nel 2008 arrivarono le condanne per sostegno materiale al terrorismo. Nel 2009 Shukri Abu Baker, presidente e amministratore delegato della fondazione, e Ghassan Elashi, presidente del consiglio di amministrazione, sono stati condannati a 65 anni di carcere ciascuno. Entrambi figuravano tra i fondatori della Holy Land Foundation. L’appello ha confermato le sentenze nel 2011. Nelle carte compare il Palestine Committee, costituito negli Stati Uniti nell’ambiente della Fratellanza per sostenere Hamas. Le organizzazioni assistenziali fornivano, secondo gli accertamenti accolti dai giudici, la copertura ai trasferimenti.

Ma i tentacoli della Fratellanza sono arrivati molto lontano. Il 13 gennaio 2026 gli Stati Uniti hanno designato le articolazioni egiziana e giordana dei Fratelli Musulmani come soggetti terroristici globali per sostegno materiale ad Hamas. Secondo il Tesoro, nel 2024 membri della Fratellanza egiziana avrebbero aiutato combattenti diretti a Gaza. Nel 2025, invece, avrebbero coordinato con Hamas possibili attività terroristiche contro interessi israeliani. Il Tesoro accusa inoltre dirigenti dell’ala militare di Hamas di aver collaborato con la Fratellanza per destabilizzare il governo de Il Cairo. In Giordania, invece, persone legate al movimento sono accusate di aver fabbricato razzi, esplosivi e droni, utilizzando finanziamenti dall’estero.

In Gran Bretagna, invece, risiedeva Mahmoud al-Abyari, segretario generale del Segretariato dei Fratelli Musulmani e dirigente della sezione egiziana, sanzionato il 23 luglio da Washington perché accusato di aver sostenuto raccolte di denaro per Hamas attraverso organizzazioni già sottoposte a sanzioni, tra cui Filistin Vakfi e Hayat Yolu. Nella stessa operazione il Tesoro ha colpito altre tre persone e tre entità: due associazioni caritative di facciata, utilizzate secondo gli americani per finanziare l’ala militare di Hamas, e una società in Turchia che avrebbe trasferito centinaia di migliaia di dollari. Secondo un rapporto del Tesoro americano del marzo 2026, all’inizio del 2024 Hamas poteva ricevere fino a dieci milioni di dollari al mese attraverso donazioni a organizzazioni fittizie.

E seguendo i soldi si trova anche il sostegno finanziario di Osama Bin Laden ad Abdullah Azzam, religioso palestinese legato alla Fratellanza in Giordania, che nel 1984 fondò il Maktab al-Khidamat, la struttura che assisteva i volontari arabi diretti in Afghanistan per combattere i sovietici. Riproduzione riservata