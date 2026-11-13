Giorgia e i vagabondi di sinistra

L'incontro

Dopo gli allarmi bomba Meloni vede le opposizioni a Chigi Conte, Schlein & Co. restano ambigui. Calenda fa eccezione

Davanti a una minaccia che non ha volto, la premier chiama a raccolta le opposizioni. Dall’incontro a Palazzo Chigi escono sei voci, ma una sola sembra parlare al Paese. Da settimane l’Italia vive un’inquietudine che arriva per posta elettronica. Falsi allarmi bomba a ondate: 279 scuole il 2 novembre, diciotto voli il 5, di nuovo le scuole l’11. Ieri Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione per costruire insieme uno scudo democratico contro attacchi cyber e guerra ibrida. All’uscita Calenda ha chiesto di partire subito. Conte ha invocato protocolli per le scuole, precisando che le proposte spettano al governo. Renzi ha suggerito «qualche buon antivirus» al posto di Paragon. Fratoianni e Bonelli hanno chiesto di spostare risorse dalla Difesa alla cybersicurezza. Schlein si è detta pronta a collaborare, ma senza » deleghe in bianco»; e qualche ora dopo, da Dublino, la premier ha risposto che «il governo non chiede alcuna delega in bianco» e che «abbiamo condiviso le informazioni e presentato come intendiamo muoverci».

Ascoltate in fila, quelle voci lasciano una sensazione curiosa. Il Paese era stato chiamato a stringersi, e quasi tutti hanno preferito ricordare da che parte stanno. Renzi ha scelto la battuta, come davanti a un computer di casa invaso dai popup. Conte ha descritto un protocollo e poi ha restituito la penna al governo. Fratoianni e Bonelli sono riusciti a far entrare gli F35 in una vicenda di mail anonime. Solo Calenda sembra aver capito dove si trovava.

Gli strumenti del mestiere

Per chi fa il mio mestiere è un caso di scuola, e segue regole precise. La prima è la cornice, il frame: chi la disegna decide il senso di tutto ciò che vi accade dentro. Convocando lo scudo democratico, Meloni ha fissato il quadro: la nazione è sotto attacco, chi governa chiama a raccolta. Varcando quella soglia, le opposizioni lo hanno sottoscritto, e ogni distinguo pronunciato sulla porta di Chigi diventa una nota stonata in una partitura già accettata. Contestare una cornice dall’interno significa rafforzarla.

La seconda è l’effetto rally. Quando un pericolo esterno irrompe, l’opinione pubblica si raccoglie attorno a chi guida il Paese e premia chi si mostra unito, non chi ha ragione nel dettaglio. Finché dura, chi divide paga più di chi tace. Berlinguer lo capì durante il sequestro Moro: la fermezza accanto alla DC gli valse una legittimazione mai avuta prima. La terza è la proprietà dei temi, la issue ownership. La sicurezza, nella percezione comune, abita a destra. Per un’opposizione non è un invito al silenzio, ma a entrare dalla porta della competenza e non da quella dell’identità.

Quattro errori, una eccezione

Conte e il ruolo. È l’unico che tocca la corda giusta, i genitori che corrono a scuola: il cervello politico è prima di tutto emotivo, e il consenso nasce lì. Poi la frase che rovescia tutto: le proposte «deve farle il governo». Un aspirante premier si giudica dalla capacità di risolvere, e lui fa sapere che risolvere non lo riguarda, proprio dopo aver descritto una soluzione. È l’errore più serio, perché intacca la sua credibilità di uomo di governo.

Renzi e il registro. L’ironia funziona solo se il pubblico condivide la distanza da ciò di cui si sorride. Con le famiglie in ansia quella distanza non c’è, e la battuta suona come una sottovalutazione del pericolo. Lo spostamento su Paragon e sugli “amichetti” trasforma un’emergenza nazionale in una contesa personale, e parla ai cronisti più che al Paese: guadagna in viralità, perde in autorevolezza.

Fratoianni, Bonelli e l’agenda. Portano dentro un tema nuovo la cornice di sempre, meno armi e più servizi. In una stagione di rally il pubblico lo legge come l’uso di un’emergenza per una battaglia antica. La frase sui cannoni che non fermano gli hacker è ben scolpita, ma parla a chi è già convinto.

Schlein e la sequenza. Nella sostanza è la dichiarazione più solida: il richiamo a Parlamento e Copasir è corretto, la disponibilità esplicita. Il problema è l’ordine: per l’effetto primacy la prima informazione colora tutte le altre, e aprire con «no a deleghe in bianco» comunica diffidenza. Le stesse frasi, invertite, avrebbero raccontato responsabilità.

Calenda e la coerenza. È l’unico che tiene insieme cornice, ruolo e tono: riconosce l’iniziativa, fa sua la formula dello scudo, entra nel tema dalla porta della competenza. E parla all’elettore moderato, quello che nelle stagioni di rally sposta il consenso.

Ciò che si può obiettare

Si dirà che l’opposizione deve vigilare, non applaudire, e che Parlamento e Copasir sono le sedi giuste. È vero. Ma qui non è in discussione il diritto di criticare: sono in discussione il momento e il modo. Sulla soglia di Chigi il Paese aspettava una sola frase: ci siamo. Calenda l’ha detta. Gli altri hanno parlato ai propri elettori. E il Paese, in silenzio, ha preso nota. Così si spiega, come Giorgia Meloni arrivi alla vigilia della scadenza del mandato sui massimi delle previsioni elettorali. Lo dicono i sondaggi di questa settimana: Fratelli d’Italia si muove tra il 27,6 e il 28,9 per cento, e quando gli istituti misurano gli schieramenti, centrodestra e campo largo risultano sostanzialmente appaiati, tra il 42 e il 43 per cento. Molto dipenderà da quando si voterà. Ma sulla mappa del consenso, da settembre a oggi, il centrodestra ha guadagnato terreno ed è competitivo. A trainarlo, ancora una volta, è lei. Riproduzione riservata