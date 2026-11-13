Landini diserta Chigi: «Lavoro allo sciopero»

Il forfait

Il leader della Cgil impegnato nel «conflitto permanente» non ha tempo per l’incontro sulla Manovra

Non disturbate Maurizio Landini, che deve organizzare lo sciopero del 20. Sì, ormai per il segretario generale della Cgil la priorità sembra essere quella della piazza, magari per fare sponda ai suoi sodali del campo largo, di cui è una specie di «agit-prop» indiretto. Il governo si confronta con le rappresentanze sulla manovra? Lui mica ha tempo, deve pensare ad altro. Lo ha detto lui stesso. Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi si incontreranno Esecutivo e rappresentanze dei lavoratori. Ma lui no: «Devo lavorare allo sciopero del 20 novembre», ha detto parlando a Un giorno da pecora. E poi, quanto alle accuse di programmare gli scioperi sempre di venerdì, ha replicato: «Chi dice queste cose non ha mai scioperato in vita sua, chi lo fa rinuncia allo stipendio, in qualsiasi giorno della settimana e lo fa anche per gli altri». Dunque, siamo addirittura allo sciopero come automartirio, ne terremo conto nelle preghiere. Intanto, però, si conferma il «metodo Landini»: una concezione del «fare sindacato» come alimentazione del conflitto sociale, più che come ricerca del confronto e della mediazione.

Nessuno mette in discussione il diritto della Cgil di protestare, né quello dei lavoratori di scioperare. Ma il punto è un altro: quale spazio rimane per la trattativa quando la mobilitazione diventa il primo, e talvolta il principale, atto della strategia sindacale? Lo dimostra anche il fatto che lo sciopero sia stato proclamato prima ancora di conoscere nel dettaglio la manovra e prima che il confronto con il governo potesse entrare nel merito delle misure. Una prassi che non nasce oggi e che ha accompagnato la segreteria Landini anche prima dell’insediamento del governo Meloni.

La piazza, insomma, sembra venire prima del tavolo. E non soltanto quando si parla di salari, pensioni e condizioni di lavoro. La Cgil ha promosso o sostenuto mobilitazioni su terreni che vanno ben oltre la contrattazione: contro il riarmo, per la causa palestinese, su questioni di politica internazionale. Temi sui quali è senz’altro legittimo avere posizioni e manifestarle. Ma quando il principale sindacato italiano assume un ruolo così marcatamente politico, il confine tra rappresentanza del lavoro e iniziativa pseudo partitica diventa inevitabilmente più sottile. Quelle piazze, peraltro, hanno spesso offerto al centrosinistra un’occasione di convergenza, una piattaforma sulla quale ritrovarsi anche in assenza di un’intesa politica compiuta.

Di questo passo, tuttavia, c’è da chiedersi che fine faccia il valore della rappresentanza. Se il conflitto diventa un obiettivo permanente e il confronto un impegno accessorio, il rischio è che a perdere centralità siano proprio i lavoratori.