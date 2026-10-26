Opa di Del Vecchio jr sul Fatto Quotidiano di Travaglio

Operazione

Lmdv Media offre 0,286 euro per azione di Seif. Obiettivo: uscita dalla Borsa

Colpo di scena nell’editoria italiana. Leonardo Maria Del Vecchio è in procinto di lanciare un’Offerta di acquisto sulla Società editoriale Il Fatto spa (Seif) che ha in pancia il capitale de Il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio. L’offerta arriverebbe dalla Lmdv Media, società di investimento dedicata all’editoria riconducibile al family office Lmdv Capital, guidata dal figlio di Leonardo Del Vecchio. Ieri in serata il cda della società ha deliberato di autorizzare un’attività di due diligence di natura confermatoria su determinate informazioni relative alla Seif. L’analisi dei conti è finalizzata alla promozione di una Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting e cioè all’uscita del titolo dalle quotazioni sul listino milanese. Se l’esito della due diligence desse il via libera alla proposta questa sarebbe promossa al prezzo di 0,286 euro per ogni azione della Seif. Il controvalore messo sul piatto è pari a 7.152.860 euro. Attraverso l’offerta, Lmdv Media, concederebbe agli azionisti dell’emittente l’opportunità di cedere le proprie azioni Seif a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che offre il mercato, tenuto conto del livello di liquidità e dell’andamento di mercato del titolo. Il corrispettivo offerto incorporerebbe un premio pari a circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Seif rilevato alla data del 23 ottobre 2026 e un premio pari a circa il 16,85% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Seif nei sei mesi precedenti tale data. L’offerta - ha spiegato una nota della società acquirente - sarebbe subordinata al verificarsi di condizioni di efficacia in linea con la prassi per operazioni analoghe, ivi incluso il raggiungimento di una partecipazione complessiva nell’emittente almeno pari o superiore all’82,9% del capitale votante nell’assemblea ordinaria dell’emittente. Questa soglia è giustificata dal fatto che il suo raggiungimento renderebbe inoperante il limite statutario che non consente di possedere azioni Seif in misura superiore al 17% del capitale sociale della società.

L’offerta sarebbe volta a consentire l’integrazione nel gruppo Lmdv del know-how e dei risultati conseguiti dalla Seif nell’innovazione digitale e tecnologica relativa in particolare ai prodotti editoriali e ai contenuti multimediali di natura digitale. Non solo. In aggiunta, l’offerta sarebbe altresì strumentale al perseguimento della crescita e al rafforzamento di Seif nonché al mantenimento della relativa linea editoriale. Con riferimento alla due diligence, la stessa avrà ad oggetto la situazione economico-finanziaria della società, anche tenuto conto dei richiami di informativa in merito alla continuità aziendale contenuti nelle relazioni della società di revisione Kpmg spa al bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2026 e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. A tal riguardo la nota ha specificato che Lmdv Media intende svolgere analisi più approfondite con il management della società per stimare il fabbisogno operativo e di cassa di Seif nei prossimi 24 mesi per verificare se, come risulta da talune stime preliminari effettuate da Lmdv Media sulla base della documentazione pubblica, la società necessiti di un apporto di ulteriori mezzi finanziari non superiore a 4 milioni di euro per supportarne la continuità aziendale ed editoriale. L’operazione arriva a distanza di alcuni mesi dall’acquisizione della partecipazione di maggioranza dell’80% di En, Editoriale Nazionale che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn. Del Vecchio Jr ha anche una partecipazione ne Il Giornale.