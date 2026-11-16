Mail bombing

Nuovi allarmi bomba nelle scuole italiane: nessuna evacuazione

Scatta la direttiva Piantedosi. La mail siglata M.A.: “Avete ignorato le nostre richieste”. Poi le minacce di esplosioni e avvelenamenti

di Redazione web
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Un nuovo invio di mail con minacce verso le scuole italiane. Al momento, in base alla direttiva del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nessun istituto è stato evacuato.

“Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato - si legge nel testo della mail - Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro”.

La mail è firmata con le iniziali M.A., Mikhail Andropov, lastessa firma delle minacce dei giorni scorsi. Il messaggio continua minacciando cibo avvelenato nelle mense, altro modo per incutere terrore nella popolazione.

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