Le associazioni islamiche in Italia e le ombre dei Fratelli Musulmani

Serve la messa al bando

Dalla Alleanza islamica in Italia ai Giovani musulmani legati a Femyso fino al centro Bayan la presunta rete che porta al movimento egiziano

L’Egitto mette nella lista delle entità terroristiche un’associazione islamica italiana. E fra i designati compare il primo segretario generale dell’Ucoii. Il provvedimento egiziano del 10 novembre riguarda 35 organizzazioni e 36 persone, tra cui esponenti dell’associazionismo islamico europeo. L’associazione è l’Alleanza Islamica d’Italia, già inserita nel 2014 nell’elenco degli Emirati Arabi Uniti. Mohamed Ibrahim, allora presidente dell’Alleanza, contestò quella decisione. Ma né la designazione egiziana né quella emiratina hanno effetti automatici in Italia. E l’Alleanza non è l’Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia (Ucoii), che rivendica autonomia dalle organizzazioni politiche straniere e dal dicembre 2025 è presieduta da Yassine Baradai, già segretario nazionale. I nomi di Ibrahim e di Ali Abu Shwaima, primo segretario generale dell’Ucoii e fra i designati da Il Cairo, ricompaiono però nei registri britannici. Entrambi hanno incarichi in Europe Trust, fondazione registrata come ente benefico: Ibrahim siede nel consiglio dal 2020, Abu Shwaima ne è amministratore dal 2012. Il ministero dell’Interno francese cita la fondazione nel rapporto del 2025 sulle strutture vicine alla Fratellanza Musulmana. E fra gli ex amministratori di Europe Trust risulta Ibrahim El-Zayat, già dirigente di organizzazioni islamiche tedesche ed europee, uscito nel 2014.

A misurare le dimensioni della fondazione sono i bilanci: nel 2024 ha dichiarato un patrimonio netto di 9,45 milioni di sterline e 1,38 milioni di entrate. Nei conti figurano dieci immobili, anche all’estero. Alcuni sono concessi a moschee e centri islamici gratuitamente o a canoni ridotti, con agevolazioni che Europe Trust valuta 180 mila sterline l’anno. Sono dati della Companies House, ente pubblico britannico che raccoglie i dati societari. Documentano incarichi e bilanci, non eventuali trasferimenti illeciti. Giovani Musulmani d’Italia, associazione giovanile islamica, invece, dichiara di aderire a Femyso, federazione di giovani e studenti musulmani con sede a Bruxelles. Tra i membri di Femyso c’è il dipartimento giovanile del Council of European Muslims, Consiglio dei musulmani europei, già Federazione delle organizzazioni islamiche in Europa. I giovani italiani indicano fra i propri riferimenti l’Ucoii e Bayan. Il rapporto del ministero francese colloca queste federazioni nell’ambiente associativo vicino alla Fratellanza. Ma Femyso respinge questa attribuzione e rivendica la propria autonomia. Né risulta documentata una subordinazione dei giovani italiani alla leadership egiziana.

Bayan, invece, è un istituto privato di studi islamici a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, dove si formano guide religiose. Secondo una ricerca dell’Università di Padova del 2024, nacque su iniziativa di esponenti dell’Associazione degli imam e delle guide religiose, collegata all’Ucoii. Il ministero dell’Interno francese sostiene che il progetto avrebbe ricevuto fondi attraverso l’International Islamic Charity Organisation, ente caritativo del Kuwait. E sui finanziamenti affiora il Qatar. Il Servizio di ricerca del Parlamento europeo ne ricostruisce il sostegno politico a Mohamed Morsi, presidente egiziano espressione della Fratellanza. L’inchiesta Qatar Papers di Christian Chesnot e Georges Malbrunot, giornalisti francesi, attribuisce a Qatar Charity, organizzazione caritativa qatariota, finanziamenti a progetti di associazioni europee considerate vicine al movimento. I documenti pubblicati nel 2019 citano 45 progetti italiani per 50,4 milioni di euro, di cui 22,9 milioni attribuiti a Qatar Charity. Già nel 2016 Izzedin Elzir, allora presidente dell’Ucoii, aveva confermato a Repubblica 25 milioni di euro raccolti in tre anni tramite Qatar Charity per progetti relativi a 43 moschee. L’Ucoii ha rivendicato trasparenza sui finanziamenti e autonomia dalle organizzazioni politiche estere.

La Commissione europea, intanto, ha chiarito che gli accertamenti sui fondi e sulle attività della Fratellanza spettano principalmente alle autorità nazionali. Adesso per l’Italia la verifica passa dalla provenienza del denaro alla sua destinazione effettiva.