Banche, commissariata Revolut: cosa succede a chi ha un conto

l'inchiesta

Indagine sulle carenze dei controlli antiriciclaggio, scatta l’amministrazione giudiziaria per un anno

Amministrazione giudiziaria per la banca Revolut. Ad accendere i riflettori è la Procura di Milano. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di amministrazione giudiziaria della durata di un anno nei confronti dell’istituto bancario, disposto dal Tribunale nell’ambito di un’indagine sulle carenze dei controlli antiriciclaggio. Secondo gli accertamenti, le falle nei sistemi di verifica avrebbero consentito a soggetti indagati o condannati per gravi reati, anche di matrice mafiosa, di movimentare capitali per 76,5 milioni di euro. Contestate inoltre oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati.

L’inchiesta

La misura costituisce il risultato di indagini sviluppate dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano, volte ad approfondire i rapporti tra l’istituto di credito lituano autorizzato dalla Banca Centrale Europea, con succursale in Italia, e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa, nonché per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia.

Le norme anti-riciclaggio

Due, in particolari, le attività investigativa alla base della misura di prevenzione: un’ispezione antiriciclaggio eseguita nei confronti di un Virtual asset service provider appartenente al gruppo bancario, in esito alla quale “sono emerse numerose criticità afferenti al corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette”; un procedimento penale per frode fiscale, “nel cui ambito è emerso l’utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l’istituto di credito per la commissione di reati tributari”, si evidenzia nel comunicato firmato dal procuratore di Milano Marcello Viola.

Gli approfondimenti “hanno permesso di verificare come, a causa delle “gravi carenze del sistema di Anti-money laundering del gruppo bancario, una vasta platea di soggetti condannati o indagati per gravi delitti nonché destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali, abbiano potuto accedere al sistema finanziario, agevolando di fatto la commissione dei reati”.

Che succede ora?

Ma per chi ha un conto Revolut, cosa cambia concretamente? Il provvedimento è di natura giudiziaria e amministrativa pertanto i depositi continuano a essere legalmente protetti dal sistema di tutela fino a 100.000 euro. L’operatività del conto resta invariata perché al momento non ci sono blocchi o misure particolari per l’uso di carte, bonifici, stipendi o pagamenti. In questa fase tuttavia la banca continua a operare gestita temporaneamente o affiancata dagli amministratori giudiziari nominati dal tribunale.