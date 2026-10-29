Nordio “sorpreso” dalla decisione del Gip su Youssef. L’analisi social: il 71% contro la scarcerazione

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Il ministro: “Penso che la Procura della Repubblica impugnerà la decisione”. Escluso l’invio di ispettori

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non nasconde la propria sorpresa per la decisione del gip di Milano che non ha convalidato l’arresto di Youssef Siher, accusato di essere il gestore della pagina Telegram “Movimento 17 ottobre”. Il Guardasigilli, tuttavia, esclude l’invio di ispettori: “Non è nelle nostre intenzioni mandare ispettori o qualcosa del genere”.

A margine del Salone della Giustizia, Nordio ha sottolineato la propria valutazione sulla richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura di Milano. “La motivazione della richiesta di custodia cautelare fatta dalla Procura di Milano, che notoriamente è di grandissima professionalità, preparazione e serietà, era molto convincente. Quindi il fatto che sia stata respinta totalmente dal gip, senza nemmeno misure alternative, mi ha suscitato una certa sorpresa”, ha dichiarato il ministro.

Nordio ha quindi richiamato la possibilità di impugnare il provvedimento: “Penso che la Procura della Repubblica impugnerà questa decisione e l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, che va sempre rispettata, si manifesterà nelle decisioni che seguiranno”. Il Guardasigilli ha aggiunto che, di fronte a una richiesta avanzata da una procura “eccezionalmente preparata” come quella milanese, il rigetto integrale non può non sorprendere.

Cosa dicono i social

Intanto, la vicenda ha alimentato il dibattito sui social network. Secondo un’analisi realizzata da Spin Factor per Adnkronos attraverso Human, piattaforma di social listening basata sull’intelligenza artificiale, il 71% delle conversazioni sulla scarcerazione di Siher esprime un orientamento negativo, mentre il 29% difende la decisione giudiziaria. Lo studio ha preso in esame i contenuti pubblicati dal 26 al 28 ottobre su Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube e LinkedIn.

L’analisi evidenzia una forte polarizzazione della discussione, progressivamente spostata dalla vicenda giudiziaria allo scontro tra governo e Tribunale di Milano. Al centro del confronto, la contrapposizione tra le ragioni della sicurezza pubblica e quelle del garantismo.

Tra i contenuti contrari alla scarcerazione, il 36% richiama il tema della sicurezza pubblica, esprimendo il timore che la liberazione di Siher possa favorire nuovi disordini e indebolire l’azione delle forze dell’ordine. Il 28% denuncia invece una presunta politicizzazione dei giudici, giudicando la decisione ideologica e distante dalle esigenze di tutela dei cittadini.

Un ulteriore 22% delle conversazioni richiama il ruolo attribuito a Siher nel “Movimento 17 ottobre” e nelle proteste urbane collegate al fenomeno dei maranza. Il restante 14% evoca presunte connessioni con ambienti estremisti e reti radicali pro-Palestina. Si tratta di valutazioni e accuse emerse nei contenuti monitorati dall’analisi, che non costituiscono di per sé accertamenti giudiziari.