Fan muore al raduno, Elisa in lacrime dal palco: “Eravamo qui per celebrare la vita”

tragedia

Il malore fatale all’Estragon di Bologna poco prima del concerto

Una serata che doveva essere di festa, musica e condivisione si è trasformata in tragedia. Una donna è morta ieri sera dopo essere stata colta da un malore all’interno dell’Estragon Club di Bologna, dove si trovava per partecipare al raduno dei fan di Elisa e assistere al concerto della cantante. Trasportata d’urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo. Lo spettacolo è stato annullato.

Elisa annuncia l’annullamento del raduno del suo fanclub a seguito decesso di una ragazza poco prima dell’inizio concerto! Rip Monica😭😭😭😭 pic.twitter.com/HdYijOFfos — Roberto (@sali_roberto) November 15, 2026

A comunicare la tragica notizia è stata la stessa Elisa, che ha voluto parlare direttamente ai fan presenti, spiegando quanto accaduto pochi minuti prima che salisse sul palco.

“Dispiace tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste. Era qui per vedere il concerto, come tutti voi. È successo che ci ha lasciato in ospedale. Noi stavamo per salire sul palco, ma sappiamo che era andata via da qui in condizioni veramente gravi. Ha avuto un arresto cardiaco qui in sala, è deceduta all’ospedale, quindi non ci sono parole”, ha detto la cantante visibilmente scossa.

Elisa ha poi ricordato il significato dell’incontro, che avrebbe dovuto essere un momento di festa e condivisione: “Noi eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme, per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle, anche quelle brutte, ma in una maniera sempre costruttiva. Questo ci ricorda solo di quanto tutto sia prezioso”.

Anche l’Estragon Club ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio pubblicato su Facebook. “Monica, immediatamente assistita dal personale sanitario presente e successivamente trasportata in ospedale, è purtroppo deceduta”, si legge nel post. Il locale ha spiegato di avere appreso la notizia pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo e di avere deciso, insieme a Elisa, di annullarlo.

La cantante ha infine affidato ai social un messaggio di vicinanza: “I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto oggi”.