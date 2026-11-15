Meteo, allerta gialla in mezza Italia: le regioni a rischio

previsioni

Il maltempo torna a interessare gran parte dell’Italia. Per oggi, domenica 15 novembre, è stata diramata un’allerta meteo gialla in 12 regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche. Attesi rovesci, temporali anche intensi e forti raffiche di vento.

Disagi in Campania

La forte ondata di maltempo, accompagnata da raffiche di vento, che si è abbattuta dalla notte appena trascorsa sulla Campania ha causato danni e disagi, in particolar modo nel Salernitano, dove sono già decine gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno registrato il picco di criticità a partire dalle 3 di questa mattina.

Le prime richieste di soccorso hanno riguardato numerosi allagamenti in abitazioni, concentrati nelle zone collinari di Giovi, a Salerno, dove l’acqua ha invaso diversi appartamenti. Ma con il passare delle ore, la situazione si è aggravata in tutta la provincia.

A Cava de’ Tirreni sono tre le frane con colate di fango che hanno invaso le strade, senza coinvolgere persone. A Pellezzano, ha ceduto il terreno in località Grotte, coinvolgendo parzialmente la linea ferroviaria. A Baronissi, una frana ha divelto il cancello d’ingresso di un’abitazione, lasciando bloccati all’interno i residenti. Una seconda frana è stata segnalata, poi, in via Maggiore, in località Sava.