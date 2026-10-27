carcere san vittore

Milano, Youssef Siher non risponde al Gip. Il giudice valuta la richiesta di convalida del fermo

di Luigi Frasca
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Youssef Siher si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio davanti alla gip Tiziana Landoni nel carcere di San Vittore. Il 30enne, presunto fondatore del Movimento 17 ottobre e accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche, non ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

La parola passa ora alla giudice, che dovrà decidere sulla richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere avanzata dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Francesca Crupi, presente all’udienza di convalida.

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