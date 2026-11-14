IL CASO

Milano, picchiò un rabbino nel quartiere ebraico. Condannato maranza violento

di Redazione
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Il ventenne di origine tunisina arrestato lo scorso settembre per l’aggressione a un rabbino sessantenne a Milano è stato condannato a otto mesi di reclusione con accesso alla giustizia riparativa. La sentenza è stata emessa dalla giudice Sofia Fioretta al termine del giudizio abbreviato, che ha riconosciuto l’imputazione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica, contestata dal pubblico ministero Luca Gaglio.

I fatti risalgono al pomeriggio del 16 settembre, quando il giovane, in compagnia del fratello e di un amico, aveva preso di mira la vittima mentre questa attendeva l’autobus alla fermata di piazzale Giovanni dalle Bande Nere, nel quartiere ebraico. Dopo averlo deriso e avergli sfilato il cappello, il giovane lo aveva colpito con un calcio alle gambe.

Il rabbino non si è costituito parte civile nel processo. Per quanto riguarda gli altri due co-indagati, rimasti inizialmente a piede libero e senza misure cautelari, il fratello e l’amico sono stati espulsi e rimpatriati all’inizio di ottobre.

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