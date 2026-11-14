«Marxismo e fondamentalismo: così la Fratellanza vuole l’Europa». Intervista ai vertici di Isgap

charles small e haras rafiq

Gli studiosi: «In Occidente le élite chiudono gli occhi sul pericolo E Roma è un punto d'incontro centrale per l'islamismo politico»

Da molto tempo le intelligence europee continuano a segnalare le pericolose attività dei Fratelli Musulmani. Una organizzazione, nata in Egitto nel 1928 dagli ideologi Hassan Al-Banna e Sayyid Qutb, che dietro la maschera della solidarietà sociale svolge un lavoro di proselitismo dal basso e di influenza politica dall’alto per orientare i governi verso i propri interessi e sdoganare i canoni della Sharia. Il Tempo ha intervistato Charles Asher Small e Haras Rafiq, che con l’«Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy» monitorano la rete islamista e hanno contribuito a bandirla negli Stati Uniti.

Un tribunale penale egiziano ha inserito una serie di associazioni e individui, presumibilmente collegati con la Fratellanza Musulmana, in una lista nazionale del terrorismo. Cosa significa per l’Occidente?

«Si tratta di una decisione di grande rilievo e per certi versi straordinaria, perché l’Egitto è un paese dalla radicata tradizione di pensiero islamico e al suo interno si trova l’antica università di Al-Azhar che è la roccaforte intellettuale dei sunniti. Il problema è la passività dell’Europa sul tema e sulla difesa dei principi democratici rispetto chi tenta di minarli sistematicamente».

Perché i Fratelli Musulmani sono un pericolo?

«Si ispirano a una ideologia che combina marxismo, fondamentalismo e nazifascismo per infiltrarsi nella società e assumerne il controllo. La loro strategia si basa su un piano articolato in quattro fronti - politica, tessuto sociale, ambito legale e istituzioni - che li porta a radicarsi nelle università, nei sindacati e pure nella cosa pubblica. Qui emerge sia una “alleanza rosso-verde” con la sinistra regressiva sia una convergenza con l’estrema destra, un ferro di cavallo che unisce gli opposti. Il loro scopo è cambiare la società in cui viviamo, creare uno Stato utopico retto da un’aberrante interpretazione letterale della Sharia: vogliono piantare la bandiera di Dio in ogni angolo della terra. In tutto questo c’è la distruzione di Israele, ma è “oppio dei popoli”. Se lo Stato ebraico non esistesse, ci sarebbe qualcos’altro».

Quindi è questo il punto di contatto usato per addentrarsi?

«Certamente, è l’odio profondo verso Israele e gli ebrei in quell’Europa dove intellettuali e leader continuano a chiudere gli occhi. A Torino, città di Primo Levi, un mese fa c’erano islamisti che sfilavano invocando la distruzione del popolo ebraico. Insegnava Elie Weisel che l’antisemitismo inizia con gli ebrei ma non finisce mai con loro. Invocare allo sterminio di un gruppo di cittadini italiani è un affronto all’intera democrazia.

Succede in tanti Stati...

«Anche in Gran Bretagna e in Francia, paesi dove i “giovani progressisti” sostengono Hamas che è una creatura della Fratellanza. Dopo la vittoria Paris Saint Germain in Champions League, mentre dei teppisti scatenavano una “intifada” devastando la città, il presidente Macron ha ringraziato più volte l’emiro del Qatar che, oltre a essere padron della squadra, è anche finanziatore dei Fratelli Musulmani. Il dialogo è ai più alti livelli».

L’Italia come si colloca?

«Ci sono membri e leader di questa rete che nel tempo si sono incontrati a Roma, è un punto di ritrovo centrale. Lo Stato sta iniziando a svegliarsi ma la mia paura è che, come altri paesi in Occidente, stia camminando nel sonno. La Libia, che sta a pochi passi dalla penisola, è un attore centrale dell’islamismo politico: il confine con l’infiltrazione dal Nord Africa è a un breve tratto di mare. Il problema è lo scudo dell’islamofobia».

Cioè?

«Bisogna distinguere l’islam, che è una religione e insieme di valori praticata da tantissime persone in modi diversi, e l’islamismo che è un’ideologia politica violenta le cui prime vittime sono, per più del 90%, i musulmani stessi che scappano alla ricerca di una vita migliore».

Cosa fare?

«Nel nostro istituto a Cambridge c’è una soldatessa israeliana. Pensateci, un gruppo di ragazze combatte il jihadismo. Allora dobbiamo imparare da loro, dalle donne che rischiano la vita per fronteggiare i terroristi. Vivere in democrazia è una scelta, ogni generazione deve compiere uno sforzo per difendere i suoi principi. Questa è la responsabilità di tutti, fare in modo che il nostro contratto sociale non venga sopraffatto da idee di sterminio o sottomissione».

Delegittimare Israele serve allora a screditare i suoi alert all’Europa

«I Fratelli Musulmani puntano ad allontanare Israele dall’Occidente e per farlo usano l’antisemitismo, così da frammentare le società dall’interno. Più a lungo l’Europa ignora l’odio anti-ebraico e più sarà in pericolo. Guardiamoci attorno, questo sta portando a violenza per strada e nelle università, alla distruzione di negozi e proprietà: tutto in nome della globalizzazione dell’intifada. Lasciarglielo fare significa decidere di correre il pericolo».

Come rispondete a chi bolla l’argomento della Fratellanza come islamofobo?

«Il più grande trucco che il diavolo abbia mai fatto con l’umanità è stato convincere gli altri di non esistere».