Giallo della ricina, in questura il tecnico dell’Agrario perquisito settimane fa

Pietracatella

Impronte e tracce biologiche saranno cercate su cinque reperti prelevati nella casa della famiglia Di Vita

È tornato in questura questa mattina, per essere nuovamente ascoltato, il marito della professoressa amica di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, le due vittime della ricina. L’uomo, tecnico di laboratorio dell’Istituto Agrario di Riccia, una delle quattro scuole perquisite dalla Polizia nelle scorse settimane, ha varcato intorno alle 11 i cancelli degli uffici di via Tiberio, per essere sentito dagli investigatori della Squadra Mobile. Altri interrogatori di persone informate sui fatti sono in programma la prossima settimana.

Impronte e tracce biologiche

Intanto impronte e tracce biologiche saranno cercate su cinque reperti prelevati il 30 luglio scorso nella casa della famiglia Di Vita. I nuovi accertamenti tecnici irripetibili si svolgeranno il 19 e 20 novembre nei laboratori del Robert Koch Institut di Berlino, dove sono custoditi i reperti. A eseguirli saranno personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso, con la collaborazione della Polizia di Berlino. Lo si apprende dall’atto relativo ai nuovi accertamenti tecnici irripetibili della Procura di Larino.

I cinque reperti sui quali si concentra la nuova attività sono un sacchetto rosa con kefir trovato sulle scale, un cestino della spazzatura, una borraccia rinvenuta sul pavimento tra un comodino e un letto, una bottiglia giallastra contenente liquido e sedimenti sul fondo e un pacchetto con guanti da lavoro.

La procedura

L’accertamento è stato disposto dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli dopo una nota del Robert Koch Institut. Gli specialisti tedeschi hanno evidenziato che sui cinque reperti non è possibile procedere alle analisi di laboratorio per la ricerca della ricina senza rischiare di danneggiare o eliminare eventuali tracce rilevanti dal punto di vista forense. Per questo la Procura ha disposto che vengano prima acquisite impronte latenti e tracce biologiche presenti sugli oggetti, utilizzando le procedure tecnico-scientifiche più avanzate.

Le operazioni inizieranno alle 10 del 19 novembre nei laboratori del Robert Koch Institut e saranno documentate con videoregistrazioni e verbali, che dovranno essere depositati entro cinque giorni. Indagati e persone offese potranno partecipare direttamente o attraverso i propri avvocati e consulenti tecnici, formulando osservazioni, riserve o richieste di integrazione del quesito.

I cinque oggetti fanno parte dei 131 campioni e reperti raccolti il 30 luglio durante il lungo sopralluogo tecnico effettuato nella casa di via Risorgimento con la partecipazione degli specialisti tedeschi. L’abitazione è stata poi dissequestrata il 6 novembre, dopo oltre dieci mesi, senza che Gianni e Alice Di Vita ne avessero chiesto la restituzione.

L’atto notificato oggi conferma i due distinti filoni dell’inchiesta. Cinque sanitari del Cardarelli risultano indagati per le ipotesi di omicidio colposo e responsabilità sanitaria in relazione alle morti di Antonella e Sara e alle lesioni riportate da Giovanni Di Vita. Il procedimento per il duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico resta invece iscritto contro ignoti.

La vicenda

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morirono il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo una grave intossicazione ricondotta, dagli accertamenti medico-legali, alle tossine del ricino. Restano da chiarire l’origine della sostanza, il veicolo dell’intossicazione e, nell’ipotesi investigativa dell’avvelenamento volontario, chi possa averla somministrata.