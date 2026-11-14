Microsoft va in tilt Servizi out in 74 Paesi

incubo blackout

Disagi per milioni di persone. Acquisti interrotti Smentito attacco hacker ma il dubbio resta

Dopo frigoriferi e aerei, tocca alle nostre «mail», quelle caselle che, in un modo o nell’altro, rivelano e determinano la nostra esistenza. Sebbene Microsoft smentisca che il «blocco» che, per circa trentasei ore, ha paralizzato i suoi principali servizi sia dovuto a un attacco hacker, attribuendolo invece a un semplice guasto, il dubbio resta. Sale, quindi, la preoccupazione tra chi teme che, dopo supermercati, scali e scuole, possa essere stata presa di mira la nostra «messaggistica», quella che rivela all’universo i nostri sogni, le nostre aspettative e i nostri segreti.

Ecco perché quanto accaduto al colosso fondato da Bill Gates non deve e non può essere sottovalutato. Parliamo, infatti, di un blackout che ha interessato 74 Paesi, impedendo comunicazioni, riunioni e qualsiasi tipologia di attività. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’ufficio di uno sceriffo non è riuscito a gestire i pagamenti delle cauzioni, mentre a Toronto un ospedale ha dovuto chiedere ai pazienti di effettuare le prenotazioni telefonicamente. In Nuova Zelanda, invece, si sono bloccate ambasciate e consolati.

Il primo segnale che qualcosa stesse per «rompersi» si è avuto nel tardo pomeriggio di giovedì, precisamente intorno alle 19, quando Outlook, Teams, Planner e Copilot hanno cominciato a non funzionare correttamente. Se inizialmente si pensava a un banale «errore», col passare delle ore, la situazione si è rivelata più complicata del previsto. È servito oltre un giorno per recuperare la piena funzionalità dell’infrastruttura.

A svelare le difficoltà affrontate sono stati gli stessi tecnici della multinazionale, interessata dal problema, che hanno spiegato come l’indisponibilità di alcuni server abbia causato difficoltà ben più gravi di un elementare sovraccarico dei sistemi. Si è dovuto procedere al loro riavvio, ridistribuendo il traffico verso percorsi alternativi. Non c’è stato, dunque, il classico “intervento riparativo”, considerando che molti dei tentativi effettuati dagli operatori sono stati, sin dal principio, fallimentari.

Motivo per cui più di qualcuno ha pensato all’ennesima minaccia informatica. A smentire tale ipotesi, però, è stato Charles Lamanna, vicepresidente responsabile del gruppo, che ha spiegato come non vi siano indicazioni che quanto accaduto sia il «risultato di attività dolose». La società ha assicurato che, una volta terminata l’emergenza, sarà divulgato un rapporto post-incidente nel quale saranno forniti «tutti i dettagli relativi alla causa principale, alle misure correttive di difesa a più livelli e ad altri aspetti». Rassicurazioni che, comunque, non bastano a mettere fine ai timori e, soprattutto, ai sospetti di chi teme che dietro questa “strana falla” possa esserci l’ennesima intromissione della rete.

Quanto successo non è passato inosservato neanche in Italia, dove non sono mancate segnalazioni e disagi. Molteplici le realtà imprenditoriali che hanno incontrato difficoltà nel comunicare con i clienti. L’impasse di Teams, invece, ha compromesso conferenze e attività di coordinamento tra professionisti. Il guasto non ha risparmiato neanche le rubriche: i contatti sono scomparsi e sono rimasti visibili soltanto i numeri. A questi problemi bisogna poi aggiungere tutte le complicazioni nella connettività e i ritardi nella consegna delle mail. Si è dovuto aspettare l’alba, nello stivale, per poter dire che tutto si fosse risolto al meglio. Già nella mattinata, d’altronde, una nota aziendale aveva segnalato la possibilità che, a queste latitudini, si verificassero ulteriori «disservizi», anche dopo la prima azione risolutiva.

Una cosa è certa: il caso Microsoft riapre il dibattito, mai sopito, sull’affidabilità dei grandi servizi digitali e sui rischi legati alla loro concentrazione. In un’economia sempre più connessa, il corretto funzionamento delle piattaforme, d’altro canto, non è più solo una questione tecnologica, bensì una necessità per qualsiasi cittadino. Ecco perché la recente crisi ci porta a riflettere sull’importanza di intervenire sui sistemi che garantiscono il funzionamento della nostra quotidianità, affinché possano continuare a operare anche durante le emergenze. Sarebbe il minimo, considerando il mix di guerra ibrida e cognitiva che tocca ogni angolo del globo.

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