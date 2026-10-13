Milano, neonato abbandonato in un sacchetto per strada. Al setaccio le telecamere: si cerca la madre

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Nel pomeriggio di ieri un neonato di circa quattro chili è stato ritrovato a Cinisello Balsamo, nel milanese, dopo essere stato abbandonato. Il bimbo è stato subito soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda, dov’è stato trattato per una lieve ipotermia: i medici della neonatologia lo hanno adeguatamente riscaldato e ora continuano a tenerlo “sotto stretto monitoraggio”. Le sue condizioni - a quanto si apprende dall’ospedale - non destano particolare preoccupazione. La gravidanza sarebbe giunta al termine dei 9 mesi e il parto, con ogni probabilità, sarebbe avvenuto in casa.

Le indagini vertono ora alla ricerca della mamma che avrebbe abbandonato il figlio in un sacchetto per strada. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Milano, diretti dal nuovo dirigente Emanuele Fattori, hanno acquisito i video delle telecamere pubbliche e private della zona. Alcune sono però coperte dalle foglie degli alberi e non restituiscono immagini nitide. Per questo si è deciso di estendere le ricerche a un raggio più ampio, nell’auspicio che un occhio elettronico abbia immortalato la donna mentre camminava con il sacchetto giallo della spesa. Proprio il fatto che il piccolo sia stato trasportato in una borsa di uso quotidiano e non in un fagotto ha impedito che qualche passante potesse notarlo.

La convinzione degli investigatori è che si tratti di di un abitante nei dintorni. La nascita del piccolo, ritrovato in dei teli insanguinati con ancora la placenta, risalirebbe inoltre a poco prima del ritrovamento.