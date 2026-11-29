Il futuro del Carroccio

Il braccio destro di Musk in Italia: «È la nuova rivoluzione industriale». Il segretario: «Nel 2027 o si vince o si muore, c’è bisogno di tutti»

«L’Intelligenza artificiale è la nuova rivoluzione industriale» nonostante questo «nessun partito l’ha messa al centro del suo programma, in vista della competizione elettorale». Andrea Stroppa, il braccio destro di Elon Musk in Italia, è intervenuto ieri all’assemblea federale dei giovani della Lega.

Il panorama non è dei più rosei. Mentre Cina e Usa corrono, l’Europa è al palo. «Negli Usa sono pronti 1000 miliardi di dollari di investimenti legati alla produzione di super computer, fabbriche per chip e per la robotica» ha ricordato l’esperto di sicurezza informatica.

Le cose non vanno certo meglio da noi. «L’Italia non ha un piano industriale pubblico-privato verso quelle che sono le aziende del futuro. Siamo indietro nella costruzione di data center e quelli che facciamo sono pochi e piccoli» ha ricordato. Anche dal punto di vista della robotica il quadro non è dei migliori. «A lavorare nella robotica (in Italia, ndr.) sono solo delle piccole medie imprese che non riescono ad avere scala».

Stroppa ha centrato il suo intervento sulle potenzialità dell’Ia che «crea posti di lavoro, snellisce la Pubblica Amministrazione e aumenta la produttività delle aziende». Senza considerare l’apporto che può dare in Sanità dove «servirà per snellire le pratiche burocratiche» e come aiuto ai medici «per la diagnostica e le cure».

Se la politica dei «grandi» non si sta occupando dell’Ia lo facciano allora i movimenti giovanili. «Fatelo voi perché a sinistra nessuno ne parla se non per dire che va bloccato tutto» ha sottolineato Stroppa. «Il vostro impegno - ha continuato - oltre che politico deve essere anche sociale e guardare questa rivoluzione dal punto di vista sociale, sottolineando che se non verrà affrontata ci spazzerà via».

Un impegno che dovrà essere volto anche a spiegare «alle persone comuni cosa gli viene in tasca con l’evoluzione tecnologica». Un esempio? «Quando c’è un investimento di un privato nella costruzione di un data center generalmente rinnovano la rete elettrica con un conseguente abbassamento dei costi della bolletta» ha ricordato Stroppa.

All’assemblea federale è intervenuto anche Matteo Salvini che riporta la discussione su un piano più «analogico». Il segretario rivolge il suo appello ai giovani del partito ammonendoli come «l’odio islamico sia il pericolo numero uno in questo momento storico». Salvini fa un passo oltre rispetto alla narrazione tenuta dalla Lega fino a oggi eliminando la differenza fra islam e islam politico. «Questa distinzione fra islam politico, islam moderato se mai c’è chi dice oggi spudoratamente quello che vuole fare sulla poligamia, la chiusura delle chiese e la svendita del corpo delle donne e chi per dirlo aspetta il momento in cui saranno maggioranza» ha ammonito il segretario.

Il leader del Carroccio traccia la rotta per l’anno delle elezioni: «O si vince o si muore». Per vincere però c’è bisogno di tutti, in particolar modo dei militanti. «Ho bisogno di rivoluzionari, non di una Lega giovani accucciata, ho bisogno che usciate di qua col fuoco».

Per farlo però bisogna dare loro strumenti. «Oggi ci sono i social, quando avevo 25 anni e dovevo andare a sciare non uscivo mai di casa senza almeno 50 sticker della Lega da “spataccare” su cabinovie e skilift» ha ricordato.

Ai giovani leghisti Salvini ha chiesto di battere ogni piazza, ogni parrocchia, persino i campi di calcetto. «Organizzatela voi nella vostra scuola un’autogestione come Dio comanda, ma per parlare di problemi veri. Non di Gaza, ma di casa nostra e delle esigenze dei giovani di casa nostra. Non ho bisogno di Pro Pal, ho bisogno di pro Italia».

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