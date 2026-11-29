IL DEPISTAGGIO

Nessun procedimento disciplinare contro quei magistrati che andarono dietro alle bufale sulla strage di via D'Amelio

Il depistaggio c’era stato, con il falso pentito Vincenzo Scarantino le cui dichiarazioni tarocche avevano portato alla condanna all’ergastolo di sette innocenti. Ma quando Fiammetta e Lucia Borsellino chiesero che si accertassero le responsabilità dei magistrati che avevano condotto le indagini sulla morte del padre, si scontrarono con il classico “muro di gomma” togato.

La vicenda comincia il 20 aprile 2017: la sentenza di primo grado del Borsellino quater riconosce che le dichiarazioni di Scarantino erano false e che il loro utilizzo aveva prodotto uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Sette persone erano finite all’ergastolo sulla base di quella falsa ricostruzione, prima che le rivelazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza facessero crollare l’impianto accusatorio. La corte d’assise di Caltanissetta, presidente Antonio Balsamo, descrive tutte le “anomalie” nelle condotte di chi si era occupato del falso pentito.

A Fiammetta e Lucia, però, non basta. Vogliono che si valuti il comportamento dei magistrati che avevano gestito le indagini sulla strage. Le irregolarità sono numerose: dalla mancata verbalizzazione del sopralluogo nel garage dove era stata custodita la Fiat 126 imbottita di tritolo, all’uso dei colloqui investigativi senza adeguati riscontri.

Una volta lette le motivazioni della sentenza, depositate il 30 giugno 2018, le sorelle chiedono quindi che il Consiglio superiore della magistratura intervenga sul piano disciplinare. Contattano il vicepresidente del Csm, all’epoca il dem David Ermini. È lui a spiegare che, senza un’iniziativa della Procura generale della Cassazione, la Sezione disciplinare non può procedere. Il procuratore generale è in quel momento Riccardo Fuzio. Le due sorelle vanno a Roma ad incontrarlo.

L’incontro, però, non va come ci si aspettava. «Mi sono subito resa conto che Fuzio non sapeva nulla della vicenda e degli sviluppi processuali», ricorda Fiammetta. Le domande che le vengono rivolte, racconta, sono generiche, lontane dalla complessità delle anomalie investigative emerse nei processi. Così decide di ripercorrere personalmente tutta la vicenda, per oltre un’ora. «Ho riferito fatti che i magistrati dovevano sapere e invece li chiedevano a me».

Tra i punti da approfondire il ruolo di Ilda Boccassini. La magistrata, all’epoca in servizio in Sicilia, aveva maturato fin da subito dubbi sulla credibilità di Scarantino, tanto da scrivere una lettera, rimasta in un cassetto, nella quale manifestava la convinzione che il collaboratore fosse un bluff.

Al termine dell’audizione Fuzio assicura che avrebbe trasmesso il verbale al procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone. Promette anche che una delegazione della Procura generale si sarebbe recata negli uffici nisseni per approfondire la questione. Ma le sorelle Borsellino non sapranno mai se quel verbale sia effettivamente arrivato a destinazione, se Bertone lo abbia letto e se la delegazione sia mai partita.

Passa un anno. Il 17 luglio 2019, due giorni prima dell’anniversario della strage di via D’Amelio, Fuzio scrive a Fiammetta. Le comunica di avere continuato ad acquisire e leggere atti e memorie, ma anche di non essere riuscito a dare seguito concreto alle richieste. La risposta della figlia del magistrato è durissima. «Non riesco a comprendere la sua lettera per una sua totale assenza di concretezza», esordisce. Ricorda che lei e la sorella erano andate a Roma «convinte che il nostro contributo potesse dare avvio ad una istruttoria e dare impulso ad un’eventuale azione di accertamento delle responsabilità sul piano disciplinare». E aggiunge: «Non mi risulta che ad oggi codesta Procura abbia prodotto atti concreti consequenziali a quell’incontro».

Poi l’affondo: «Parole come ricerca di verità e avrei voluto ma non ho potuto a distanza di un anno da quella verbalizzazione non hanno alcun significato se non quello di avanzare false scuse di fronte a quella che per noi costituisce una inadempienza». E la conclusione: «Non abbiamo bisogno di proclami in occasione di inaugurazioni di anni giudiziari o celebrazione di anniversari».

Fuzio lascerà anticipatamente la magistratura proprio in quei giorni di luglio 2019, travolto dallo scandalo delle nomine al Csm.

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