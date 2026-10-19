Milano, i “buonisti” fanno la morale alla polizia ma vengono smentiti dalle bombe carta

«Mi dite cosa dovete fare?». Inveisce così una donna contro i poliziotti a Milano, due giorni dopo la guerriglia urbana che ha messo a ferro e fuoco la città, quando l’area è ancora in parte in preda ai disordini.

Mentre gli agenti sono impegnati a fronteggiare un gruppo di giovani agitati, tra cui molti maranza, la donna prosegue: «Chiedetegli i documenti come si fa con le persone civili!». Lapidaria la risposta di un agente, diviso tra la volontà di rispondere alla passante e quello di gestire l’ordine pubblico: «Ieri sono stati civili?».

Ma la signora non molla: «Le sembrano quelli di ieri?». Non c’è stato il tempo di una risposta per spiegare che il compito della Polizia sia garantire l’ordine pubblico, a prescindere da chi tenta di minarlo.

La polizia ferma gruppi di giovani al lato del Duomo. Una donna si lamenta con gli agenti: "Ma cosa state facendo? Perché li prendete così con la forza? Chiedete i documenti come si fa con le persone civili". pic.twitter.com/rP4tNN8sP7 — Local Team (@localteamit) October 19, 2026

Passa qualche secondo e una bomba carta scoppia a pochi passi da loro. La telecamera di Local Team che riprende la scena si sposta e, in quel fragore, scompare tutta l’ipocrisia dei passanti buonisti, spesso ignari del pericolo reale a cui le forze dell’ordine rispondono anche per la loro stessa difesa.