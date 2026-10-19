Attualità

Milano, i “buonisti” fanno la morale alla polizia ma vengono smentiti dalle bombe carta

di Redazione
Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

«Mi dite cosa dovete fare?». Inveisce così una donna contro i poliziotti a Milano, due giorni dopo la guerriglia urbana che ha messo a ferro e fuoco la città, quando l’area è ancora in parte in preda ai disordini.

Mentre gli agenti sono impegnati a fronteggiare un gruppo di giovani agitati, tra cui molti maranza, la donna prosegue: «Chiedetegli i documenti come si fa con le persone civili!». Lapidaria la risposta di un agente, diviso tra la volontà di rispondere alla passante e quello di gestire l’ordine pubblico: «Ieri sono stati civili?».

Ma la signora non molla: «Le sembrano quelli di ieri?». Non c’è stato il tempo di una risposta per spiegare che il compito della Polizia sia garantire l’ordine pubblico, a prescindere da chi tenta di minarlo.

Passa qualche secondo e una bomba carta scoppia a pochi passi da loro. La telecamera di Local Team che riprende la scena si sposta e, in quel fragore, scompare tutta l’ipocrisia dei passanti buonisti, spesso ignari del pericolo reale a cui le forze dell’ordine rispondono anche per la loro stessa difesa.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.