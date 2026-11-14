Milano, anziano ucciso in casa. Fermati due egiziani che si fingevano carabinieri

Non sarebbe morto per un malore Nicola Luciano Re, l’uomo di 92 anni trovato in gravi condizioni nella sua abitazione in zona Porta Romana a Milano lo scorso 27 ottobre. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti investigative, l’anziano sarebbe stato aggredito e ucciso in casa durante un tentativo di truffa del “finto carabiniere”. Questa mattina, sabato 14 novembre, due persone di nazionalità egiziana sono state arrestate per rapina aggravata e omicidio. L’udienza di convalida del fermo è prevista nelle prossime ore.

La ricostruzione

Nicola Luciano Re era stato trovato a terra e trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Milano, dove poi è morto il 28 ottobre. Inizialmente gli investigatori avevano ipotizzato che il decesso potesse essere riconducibile a una caduta accidentale, forse dopo un malore, ma l’autopsia ha evidenziato la presenza di fratture craniche di natura sospetta. Sulla scorta delle anomalie riscontrate durante l’esame medico-legale, la procura del capoluogo lombardo ha avviato un’indagine. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi effettuato una serie di accertamenti tecnici, tra cui l’analisi del traffico telefonico relativo all’utenza domestica intestata alla vittima, riscontrando un “rilevante quadro indiziario” a carico dei due fermati.

La truffa del finto carabiniere

Secondo quanto ricostruito, l’anziano è morto durante un tentativo di truffa con la tecnica del “finto carabiniere”: uno dei malviventi avrebbe fatto da “palo”, mentre l’altro si sarebbe introdotto nell’abitazione spacciandosi per un militare dell’Arma. Subito dopo avrebbe aggredito con violenza il pensionato e, dopo averlo tramortito, si sarebbe impossessato di gioielli e altri oggetti di valore. “Non c’erano segni di scasso, ha aperto lui la porta”, ha raccontato all’Ansa una vicina di casa della vittima. Nicola Luciano Re aveva lavorato per decenni come tecnico dell’Alfa Romeo. Viveva da solo, ma la figlia andava spesso a trovarlo.

I due fermati erano già stati arrestati

I due fermati, un ragazzo di 19 anni e l’altro di 22 anni, entrambi di nazionalità egiziana, erano già stati arrestati una decina di giorni dopo dalla polizia Varese per una tentata truffa ai danni di una donna di 81 anni. In quel caso si erano qualificati come operatori della Guardia di Finanza, riuscendo a sottrarre gioielli in oro per un valore di circa 50 mila euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziana aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era presentato come un finanziere. Con il pretesto di alcune sanzioni che sarebbero state a carico del marito, ormai defunto, il truffatore era riuscito a convincerla della necessità di sottoporre i suoi preziosi a una verifica. L’uomo aveva quindi annunciato l’arrivo a domicilio di un incaricato che avrebbe dovuto controllare e quantificare il valore dei gioielli. Poco dopo, un giovane si era presentato nell’abitazione della donna e, approfittando di un momento di distrazione, aveva agguantato due cofanetti contenenti monili in oro, per poi fuggire scavalcando il cancello del condominio. Le indagini della Squadra Mobile, grazie anche alle segnalazioni di alcuni residenti, avevano permesso di individuare e bloccare uno dei sospettati a bordo di un autobus diretto alla stazione ferroviaria di Varese. Tuttavia, dopo l’udienza di convalida, i due erano stati rimessi in libertà con l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.