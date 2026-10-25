Leonardo Maria Del Vecchio prepara un’Opa sul Fatto Quotidiano

editoria

Altra mossa nel mercato dell’editoria da parte di Leonardo Maria Del Vecchio. Dopo l’acquisizione del Quotidiano Nazionale e l’ingresso in una quota del Giornale l’imprenditore, attraverso la sua società d’investimenti LMDV Media, sta preparando un’Opa per l’acquisto della società editrice de Il Fatto Quotidiano.

La nota di Lmdv Media

“Lmdv Media, società di investimento dedicata all’editoria riconducibile al family office Lmdv Capital, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare un’attività di due diligence di natura confermatoria su determinate informazioni relative a Società Editoriale Il Fatto Spa (Seif) al fine di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting - si legge in una nota che illustra l’operazione -. Subordinatamente all’esito positivo della due diligence, si legge in una nota, l’offerta sarebbe promossa al prezzo di 0,286 euro per azione Seif per un controvalore complessivo pari ad 7.152.860 euro. Attraverso l’Offerta, Lmdv Media concederebbe agli azionisti dell’emittente l’opportunità di cedere le proprie azioni Seif a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che offre il mercato, tenuto conto del livello di liquidità e dell’andamento di mercato del titolo: il predetto corrispettivo incorporerebbe un premio pari a circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Seif rilevato alla data del 23 ottobre 2026 e un premio pari a circa il 16,85% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Seif nei sei mesi precedenti tale data”.

L’offerta, prosegue la nota, “sarebbe subordinata al verificarsi di condizioni di efficacia in linea con la prassi per operazioni analoghe, ivi incluso il raggiungimento di una partecipazione complessiva nell’emittente almeno pari o superiore all’82,9% del capitale votante nell’assemblea ordinaria dell’emittente in modo da rendere inoperante il limite statutario che non consente di possedere azioni Seif in misura superiore al 17% del capitale sociale della Società.L’offerta sarebbe volta a consentire l’integrazione nel Gruppo Lmdv del know-how e dei risultati conseguiti dall’Emittente nell’innovazione digitale e tecnologica relativa in particolare ai prodotti editoriali e ai contenuti multimediali di natura digitale; in aggiunta, l’offerta sarebbe altresì strumentale al perseguimento della crescita e al rafforzamento di Seif nonché al mantenimento della relativa linea editoriale”.

Con riferimento alla due diligence, si legge nel comunicato, “la stessa avrà ad oggetto la situazione economico-finanziaria della Società, anche tenuto conto dei richiami di informativa in merito alla continuità aziendale contenuti nelle relazioni della società di revisione Kpmg S.p.A. al bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2026 e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.A tal riguardo, si legge in conclusione, Lmdv Media intende svolgere analisi più approfondite con il management della Società per stimare il fabbisogno operativo e di cassa di Seif nei prossimi 24 mesi per verificare se, come risulta da talune stime preliminari effettuate da Lmdv Media sulla base della documentazione pubblica, la Società necessiti di un apporto di ulteriori mezzi finanziari non superiore a 4 milioni di euro per supportarne la continuità aziendale ed editoriale”.