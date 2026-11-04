Meteo, “l’inverno ci aveva illuso”. Le previsioni di Giuliacci spiazzano tutti

previsioni meteo

L’analisi del tempo fino al 20 novembre

Che tempo farà fino al 20 novembre? A dare una risposta al quesito è Mario Giuliacci, che fa un quadro delle previsioni meteo sul proprio canale Youtube : “L’inizio del mese ci aveva illuso, quasi fosse arrivato l’inverno, ma probabilmente dovremo cambiare musica. Prima è arrivata l’aria fredda, tuttora in afflusso dai Balcani, che insisterà fino al 5-6 novembre sulle regioni adriatiche e su gran parte dell’Italia, ma è destinata ad attenuarsi sia per quanto riguarda l’intensità dei venti provenienti dai Balcani sia per le temperature. Fino al 6 novembre, dunque, proseguirà il freddo, anche se in graduale attenuazione. Poche piogge al Nord e sulle regioni del versante tirrenico, mentre sarà molto piovoso al Sud. Attenzione, non si escludono precipitazioni localmente abbondanti, anche intense, soprattutto in prossimità di Sicilia e Calabria”.

“Tra il 7 e il 14 novembre si cambia musica - avvisa l’esperto meteorologo - perché il freddo allenterà la sua presa e torneranno correnti più miti e piovose, di origine atlantica. Le precipitazioni interesseranno soprattutto le regioni del Nord-Est e quelle tirreniche. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, ma attenzione di notte e al primo mattino farà ancora freddo al Centro-Nord”. “Infine, tra il 15 e il 20 novembre arriverà l’alta pressione, che porterà condizioni di bel tempo e poche piogge, probabilmente limitate per lo più alle regioni meridionali. Le temperature saranno gradevoli nelle ore centrali del giorno, ma durante la notte continuerà a fare freddo”, la conclusione dell’analisi del tempo dei prossimi giorni da parte del colonnello.