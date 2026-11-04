previsioni meteo

Meteo, “l’inverno ci aveva illuso”. Le previsioni di Giuliacci spiazzano tutti

L’analisi del tempo fino al 20 novembre

di Tommaso Carta

Contenuti correlati

Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

Che tempo farà fino al 20 novembre? A dare una risposta al quesito è Mario Giuliacci, che fa un quadro delle previsioni meteo sul proprio canale Youtube: “L’inizio del mese ci aveva illuso, quasi fosse arrivato l’inverno, ma probabilmente dovremo cambiare musica. Prima è arrivata l’aria fredda, tuttora in afflusso dai Balcani, che insisterà fino al 5-6 novembre sulle regioni adriatiche e su gran parte dell’Italia, ma è destinata ad attenuarsi sia per quanto riguarda l’intensità dei venti provenienti dai Balcani sia per le temperature. Fino al 6 novembre, dunque, proseguirà il freddo, anche se in graduale attenuazione. Poche piogge al Nord e sulle regioni del versante tirrenico, mentre sarà molto piovoso al Sud. Attenzione, non si escludono precipitazioni localmente abbondanti, anche intense, soprattutto in prossimità di Sicilia e Calabria”.

“Tra il 7 e il 14 novembre si cambia musica - avvisa l’esperto meteorologo - perché il freddo allenterà la sua presa e torneranno correnti più miti e piovose, di origine atlantica. Le precipitazioni interesseranno soprattutto le regioni del Nord-Est e quelle tirreniche. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, ma attenzione di notte e al primo mattino farà ancora freddo al Centro-Nord”. “Infine, tra il 15 e il 20 novembre arriverà l’alta pressione, che porterà condizioni di bel tempo e poche piogge, probabilmente limitate per lo più alle regioni meridionali. Le temperature saranno gradevoli nelle ore centrali del giorno, ma durante la notte continuerà a fare freddo”, la conclusione dell’analisi del tempo dei prossimi giorni da parte del colonnello.

Argomenti
MeteoMario Giuliacci

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.