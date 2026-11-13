Meteo, Giuliacci non dà speranze: “Altri dieci giorni”. Che succede

Non è ancora finita la lunga fase di maltempo che sta interessando l’Italia. Anzi, la pioggia è destinata a proseguire ancora per diversi giorni, con una nuova perturbazione pronta a investire la Penisola. A fare il punto sulle previsioni è il meteorologo Mario Giuliacci, in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Il quadro delineato non lascia molto spazio all’ottimismo: «Se non vi è bastata la pioggia dei giorni passati, sappiate che stiamo rincarando la dose. Altri dieci giorni».

Piogge da sabato a giovedì: le regioni più colpite

La nuova fase perturbata entrerà nel vivo già da sabato 14 novembre, quando le precipitazioni interesseranno soprattutto la Sardegna e il versante tirrenico. Domenica 15 il maltempo si estenderà al Centro-Sud, con fenomeni anche intensi in Calabria.

La situazione resterà instabile anche all’inizio della prossima settimana. Lunedì 16 sono attese ancora piogge sulle regioni tirreniche, con particolare intensità sul Levante Ligure e in Campania. Martedì 17 le precipitazioni continueranno a interessare soprattutto il Centro-Sud, con nuovi fenomeni intensi sulla Campania.

Mercoledì 18 il maltempo potrebbe coinvolgere praticamente tutta la Penisola. Ancora una volta, le precipitazioni più forti sono attese sulle regioni del medio-basso Tirreno e sulla Sardegna. Giovedì 19, infine, le piogge insisteranno soprattutto lungo il versante tirrenico.

Timore di eventi estremi

A preoccupare non è soltanto la durata di questa fase perturbata, ma anche la possibile intensità delle precipitazioni. Nel suo intervento, Giuliacci richiama l’attenzione proprio sul rischio di fenomeni particolarmente violenti, auspicando che le conseguenze siano limitate: «Io spero che gli eventi estremi siano piuttosto ridotti».

Un auspicio che accompagna una previsione complessiva decisamente poco incoraggiante: l’Italia dovrà fare i conti con un’altra settimana di instabilità, con le regioni tirreniche e il Sud tra le aree maggiormente esposte al maltempo.