Allarmi bomba, il Viminale stabilisce la linea: cosa succede in caso di minacce di massa

La direttiva ai prefetti sulle mail alle scuole

Sono da ritenersi “inattendibili” le minacce che presentano “carattere manifestamente seriale” e costituite da messaggi identici o sostanzialmente analoghi, “aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”. Lo stabilisce una direttiva inviata dal Viminale ai prefetti dopo gli allarmi bomba giunti negli ultimi due giorni alle scuole italiane. Stop quindi alle evacuazioni decise dai dirigenti scolastici che abbiano ricevuto la mail di minacce (oltre 300 istituti scolastici evacuati mercoledì 11 novembre, circa 70 nella giornata di ieri), “salvo che - scrive il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi - emergano specifici e ulteriori elementi di rischio”. Tra questi, vengono citati a titolo esemplificativo “il rinvenimento di oggetti sospetti” o “la rilevazione, anche mediante impianti di videosorveglianza, di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia”, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione".

La linea per le scuole

Le indicazioni del Viminale sono state accolte positivamente dall’Anp, associazione rappresentativa dei dirigenti scolastici: “È importante che le scuole possano contare su criteri condivisi e su un raccordo tempestivo con le autorità di pubblica sicurezza, evitando che ogni dirigente scolastico sia lasciato solo a fronteggiare situazioni di forte pressione e incertezza”, ha commentato il presidente Antonello Giannelli, sottolineando che “le misure adottate devono essere proporzionate agli elementi effettivamente disponibili e tenere conto anche della necessità di garantire la continuità del servizio scolastico”.

Il nodo cybersicurezza

Sul tema della sicurezza informatica è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso di un incontro sulla manovra con le associazioni del commercio a Palazzo Chigi. “Se facciamo il confronto con quanto avvenuto in altre nazioni europee, in Italia finora i danni, più degli hacker, li ha provocati un panico mediaticamente indotto”, ha detto Mantovano, sottolineando la necessità di “convincersi, ognuno per la propria parte, che i sistemi di sicurezza cyber sono un investimento e non un costo. Se li si ritiene un costo poi bisogna pagare molto di più la riattivazione e la dotazione di sistemi adeguati. La gravità della situazione impone di non perdere tempo”. Per la cybersicurezza, ha ricordato Mantovano, “la legge di Bilancio 2027 prevede 298,9 milioni di euro”.