Meteo, Giuliacci annuncia la svolta fredda: “Fino a metà novembre”

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Le previsioni meteo di Mario Giuliacci e le tendenze delineano una tendenza per le prossime tre settimane, fino al 16 novembre, con freddo soprattutto al mattino, correnti dai Balcani e precipitazioni che interesseranno in particolare alcune aree del Centro-Sud e del versante adriatico. La prima metà di novembre potrebbe quindi essere caratterizzata da temperature inizialmente inferiori alla media e anche da nevicate sui rilievi, prima di un graduale ritorno verso valori più vicini alle medie climatiche.

L’esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci chiarisce innanzitutto come sia possibile elaborare una tendenza anche oltre i classici tre-cinque giorni. Non si tratta di stabilire con precisione quale tempo farà in una determinata città in una data lontana, ma di individuare gli scenari più probabili su periodi più ampi.

Previsioni meteo a lungo termine, come funzionano i modelli

Giuliacci spiega che le tendenze a medio e lungo termine si basano anche sui cosiddetti modelli Ensemble (ENS), che elaborano numerose simulazioni per valutare i possibili scenari atmosferici. Il Centro europeo, in particolare, produce più previsioni basate su condizioni iniziali leggermente differenti, così da stimare quanto sia probabile che si verifichi un determinato fenomeno.

«Se di queste 700 previsioni l’80% mi dice che potrà piovere sulle regioni tirreniche, dirò che vi è una probabilità dell’80% che piova sulle regioni tirreniche», spiega il meteorologo, riferendosi alle simulazioni considerate nell’arco di una settimana.

L’obiettivo, dunque, non è indicare con certezza il tempo di una singola località a distanza di molti giorni, ma individuare le tendenze prevalenti, come l’arrivo di una fase più fredda o di precipitazioni diffuse. Un approccio che consente di delineare gli scenari più probabili, tenendo conto del fatto che l’attendibilità diminuisce con l’aumentare della distanza temporale.

Meteo fino al 1° novembre: freddo al mattino e piogge

La prima settimana, fino a domenica 1° novembre, sarà caratterizzata da condizioni fredde soprattutto nelle ore notturne e al mattino. Secondo la tendenza illustrata da Giuliacci, le temperature potrebbero scendere sotto i 10 gradi su gran parte del Nord e lungo le regioni adriatiche, con valori localmente inferiori ai 5 gradi.

A influenzare il quadro meteorologico saranno anche i venti freddi provenienti dai Balcani, particolarmente avvertibili lungo l’Adriatico. Le precipitazioni interesseranno soprattutto alcune aree del Sud e del versante tirrenico, in un contesto che potrebbe alternare fasi piovose e momenti più asciutti a seconda delle zone.

Dal 2 al 9 novembre: ancora correnti fredde e possibili nevicate

La seconda settimana, compresa tra il 2 e il 9 novembre, potrebbe mantenere caratteristiche simili. La circolazione atmosferica favorirebbe ancora l’afflusso di aria fredda verso la penisola, con temperature inferiori alla media e un clima particolarmente rigido nelle ore notturne e al primo mattino.

Le precipitazioni potrebbero insistere soprattutto sulle regioni del medio Adriatico. Marche, Abruzzo e Molise sono tra le aree da monitorare anche per la possibilità di nevicate sui rilievi appenninici. Possibili fenomeni nevosi sono indicati nella tendenza anche sui rilievi alpini, in particolare sulle Alpi Marittime.

Si tratta, tuttavia, di indicazioni a lungo termine: la distribuzione delle precipitazioni, le quote neve e l’effettiva intensità delle irruzioni fredde dovranno essere verificate con gli aggiornamenti dei modelli nei prossimi giorni.

Meteo dal 9 al 16 novembre: temperature verso la media

Per la terza settimana, dal 9 al 16 novembre, lo scenario prospettato da Giuliacci indica un graduale ritorno delle temperature verso valori più vicini alla media del periodo. Questo non significa necessariamente la fine del freddo: con l’avanzare dell’autunno e la diminuzione della radiazione solare, le temperature continueranno infatti a calare rispetto a quelle delle settimane precedenti.

Anche in questa fase non mancheranno possibili precipitazioni e nevicate, soprattutto lungo la dorsale appenninica e nelle aree del versante adriatico. Le piogge, secondo la tendenza, non dovrebbero però interessare in modo uniforme tutta la penisola.

Il quadro complessivo, fino alla metà di novembre, resta quindi quello di un periodo dinamico, con una prima parte più fredda della media e una successiva fase in cui le temperature potrebbero gradualmente riallinearsi ai valori stagionali. Per conoscere con maggiore precisione le zone interessate dal maltempo sarà necessario attendere gli aggiornamenti previsionali dei prossimi giorni.