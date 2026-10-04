Meteo, ecco quando cambia il tempo: “Pioggia e temporali forti”

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Le previsioni di 3Bmeteo per la settimana: verso una fase di maltempo diffuso

L’anticiclone perde progressivamente forza e sull’Italia si prepara una fase di maltempo diffuso, con temporali, precipitazioni intense, vento e mareggiate. Secondo le previsioni di 3B Meteo, la circolazione depressionaria tra Spagna e Baleari segnala infatti un progressivo cambiamento dello scenario atmosferico. Il sistema perturbato atlantico, già responsabile del maltempo sulla penisola iberica, “fungerà da attrattore” per un impulso di aria più fresca destinato a entrare nel Mediterraneo tra lunedì e martedì.

Il nuovo apporto di energia favorirà il rafforzamento del vortice nei pressi dell’Italia. “Il vortice si rinvigorirà”, spiegano gli esperti, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nei giorni successivi, quando correnti più fredde dal Mare del Nord raggiungeranno il Mediterraneo, favorendo la formazione di un vortice ciclonico. Lo scenario previsto comprende “venti forti, mareggiate e intense precipitazioni”.

Le previsioni meteo della settimana

La giornata di lunedì 5 ottobre vedrà un aumento della nuvolosità al Nord, con qualche piovasco sulle Alpi e, in serata, piogge anche tra Piemonte, Liguria e ovest dell’Emilia. Al Centro aumenteranno le nubi sulle regioni tirreniche, mentre al Sud il peggioramento interesserà soprattutto la Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali.

Martedì il maltempo coinvolgerà soprattutto il versante tirrenico centrale, con temporali tra Toscana e Lazio, localmente intensi. Instabilità anche in Sardegna, con fenomeni in possibile spostamento verso la Campania. Le temperature inizieranno a diminuire e i bacini occidentali saranno molto mossi.

Fenomeni intensi

Il peggioramento entrerà nel vivo mercoledì. Al Nord l’instabilità aumenterà con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, mentre al Centro e in Campania sono previsti fenomeni anche intensi. Nuovo peggioramento in Sardegna dalla sera e temperature in ulteriore calo.

Tra giovedì e venerdì, secondo 3B Meteo, è attesa una fase di marcata instabilità, con rovesci e temporali intermittenti, anche intensi, destinati ad attenuarsi progressivamente da nord e da ovest. I venti potranno essere moderati o forti e i mari molto mossi, localmente agitati.

Il meteo del weekend

Per il fine settimana, invece, la tendenza appare più favorevole, anche se ancora da confermare: la pressione dovrebbe aumentare con un ritorno a condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, accompagnato da un rialzo delle temperature e da una graduale attenuazione dei venti e del moto ondoso.