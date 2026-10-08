Meteo, ecco l’autunno vero. Giuliacci: “Pioggia in due fasi”, le previsioni fino al 20 ottobre

che tempo farà

L’autunno entra nel vivo sull’Italia. Secondo le ultime previsioni meteo di Mario Giuliacci, nel periodo compreso tra giovedì 8 e lunedì 20 ottobre il tempo sarà caratterizzato da un generale calo delle temperature e da due distinte fasi perturbate, con piogge diffuse su gran parte della Penisola.

“Finalmente ottobre si veste di abiti veramente autunnali”, spiega l’esperto sul canale YouTube MeteoGiuliacci, sottolineando come nei prossimi giorni farà “fresco, più fresco” e arriveranno “tante piogge su gran parte dell’Italia”.

La prima fase, e anche la più intensa, è attesa tra giovedì 8 e sabato 10 ottobre. Le precipitazioni interesseranno soprattutto le regioni tirreniche, dove gli accumuli potranno superare i 50-70 millimetri. Piogge significative sono previste anche su Triveneto, Lombardia e levante ligure.

Già giovedì 8 sono attesi rovesci e temporali lungo le coste della Toscana e del Lazio, mentre pioverà su tutto il Nord e sulle restanti regioni tirreniche. Venerdì 9 il maltempo coinvolgerà invece praticamente tutta Italia, con rovesci e qualche temporale. Precipitazioni particolarmente abbondanti sono previste sulla Campania.

Sabato 10 la situazione tenderà a migliorare al Centro-Nord, ma nel pomeriggio saranno ancora possibili rovesci e temporali locali su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia. Domenica, invece, è atteso il ritorno del bel tempo.

L’anticiclone dal 12 al 15 ottobre

Una breve parentesi più stabile è prevista tra lunedì 12 e mercoledì 15 ottobre, quando sull’Italia si affaccerà l’anticiclone delle Azzorre. Le temperature torneranno a salire, mantenendosi però su valori “gradevoli”. Non mancheranno comunque locali piogge o rovesci pomeridiani soprattutto sul medio Adriatico e al Sud.

La seconda fase di maltempo

La tregua, però, sarà destinata a durare poco. Secondo Giuliacci, tra il 16 e il 20 ottobre una seconda perturbazione raggiungerà l’Italia, riportando le piogge su gran parte della Penisola.

Questa seconda fase sarà meno intensa rispetto a quella prevista tra l’8 e il 10 ottobre, ma potrà comunque lasciare precipitazioni significative, con accumuli in molte zone superiori ai 20-25 millimetri. Insomma, dopo un inizio d’autunno più mite e stabile, ottobre sembra f