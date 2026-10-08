Sondaggi, sale il centrodestra. Terremoto nel Campo largo: chi cola a picco

La Supermedia di oggi pubblicata da Youtrend conferma quanto intravisto la settimana scorsa. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli di Italia, continua a salire leggermente piazzandosi al 27,3% (+0.3%), a scapito invece del risultato ormai stabile o stagnante di Futuro Nazionale fermo al 7.6 con una lieve piega negativa (-0,2%).
Dato rilevante, invece, è quello del Partito Democratico. I numeri per il Nazareno continuano a calare, segnati da un calo piuttosto netto di quasi un punto percentuale (-0,8%) ritrovandosi sulla “Soglia psicologica” del 20%. Variazioni marginali per tutti gli altri partiti. Per le coalizioni