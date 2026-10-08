Attualità

Sondaggi, sale il centrodestra. Terremoto nel Campo largo: chi cola a picco

di Redazione
Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

La Supermedia di oggi pubblicata da Youtrend conferma quanto intravisto la settimana scorsa. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli di Italia, continua a salire leggermente piazzandosi al 27,3% (+0.3%), a scapito invece del risultato ormai stabile o stagnante di Futuro Nazionale fermo al 7.6 con una lieve piega negativa (-0,2%).

Dato rilevante, invece, è quello del Partito Democratico. I numeri per il Nazareno continuano a calare, segnati da un calo piuttosto netto di quasi un punto percentuale (-0,8%) ritrovandosi sulla “Soglia psicologica” del 20%. Variazioni marginali per tutti gli altri partiti. Per le coalizioni

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.