Previsioni

Il weekend di fine novembre porta un miglioramento del tempo sull’Italia, ma apre una fase più fredda e dal taglio invernale che accompagnerà anche l’inizio di dicembre.

La bassa pressione si sposta verso i Balcani, lasciando spazio al sole al Nord e sul versante tirrenico centro-settentrionale, mentre su medio Adriatico e Sud restano nuvole, venti nord-orientali tesi con raffiche fino a 50-70 km/h e mari mossi o agitati.

Le piogge e i rovesci sul versante adriatico e meridionale tendono ad attenuarsi dal pomeriggio, con debole neve in Appennino centrale oltre i 1300 metri e su quello meridionale oltre i 1500-1600 metri.

Domenica l’alta pressione guadagna terreno e porta prevalenza di sole su buona parte del Paese e in Sardegna, con solo qualche piovasco residuo all’estremo Sud e venti ancora sostenuti sui settori meridionali e del basso Adriatico, in calo dalla sera. Con i cieli più sereni di notte scendono le minime fino a valori compresi tra -2°C e +2°C al Nord e nelle vallate interne del Centro, dove arrivano le prime gelate, mentre le massime restano contenute tra 8 e 16°C.

Dall’inizio della prossima settimana e con l’ingresso di dicembre l’alta pressione sull’Europa centro-occidentale continuerà a incanalare aria fredda dai Balcani lungo il suo lato orientale.

Il tempo resterà per lo più asciutto e soleggiato al Centro-Nord con qualche episodio isolato al Sud, ma il freddo si farà più costante: minime tra -3°C e +1°C al Nord e nelle aree interne del Centro con gelate mattutine, massime sotto la media di 2-4°C e per le allerte su piogge, venti e mari restano validi i bollettini della Protezione Civile.