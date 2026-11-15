I Fratelli Musulmani e la rete in Europa: perché serve la messa al bando

islam radicale

Dai tentativi di entrare nelle istituzioni comunitarie ai sostegni economici alle organizzazioni Ue

In Francia 139 luoghi di culto sono affiliati a Musulmans de France, altri 68 vengono considerati vicini. In Germania i servizi segreti censiscono 1.450 persone nell’area dei Fratelli Musulmani. Nel Regno Unito una fondazione, che i rapporti governativi collegano alla rete europea della Fratellanza, dichiara dieci immobili e un patrimonio netto di 9,45 milioni di sterline. Sono alcuni dei numeri della rete di infiltrazione in Europa dei Fratelli Musulmani. Il rapporto francese stima fra 400 e 1.000 i militanti del nucleo ristretto, su 91 mila fedeli che frequentano quei luoghi di culto. Il collegamento fra le federazioni passa per il Council of European Muslims (Cem), nato nel 1989 come Federation of Islamic Organisations in Europe. Secondo il rapporto pubblicato nel 2025 dal ministero dell’Interno francese, riunisce 28 organizzazioni europee e coordina attività religiose, formative e associative.

A maggio il congresso di Istanbul ha rieletto presidente, per altri quattro anni, Abdallah Ben Mansour, già dirigente dell’organizzazione francese Uoif. Nei documenti francesi compaiono anche i nomi di Samir Falah, ex presidente della federazione europea, e Ibrahim El-Zayat, già ai vertici dell’organizzazione tedesca e del Forum dei giovani musulmani europei, Femyso, che opera a Bruxelles. La federazione giovanile dichiara 30 organizzazioni aderenti in 21 Paesi ed è iscritta al Registro per la trasparenza dell’Unione. Tra i suoi membri figura anche il dipartimento giovanile del Cem. Il rapporto francese descrive questi collegamenti come parte di una strategia di influenza sulle istituzioni comunitarie. Ma Femyso, che tieni consultazioni e incontri con le istituzioni europee, respinge l’attribuzione di appartenenza alla Fratellanza e rivendica la propria autonomia.

Anche in Belgio la Fratellanza è sotto osservazione. L’intelligence, nel rapporto pubblicato nel 2026, individua meno di dieci organizzazioni strutturalmente collegate ai Fratelli Musulmani e circa cento persone attive nella diffusione della loro ideologia. Il servizio esclude una minaccia immediata di violenza da parte di queste strutture, ma segnala il tentativo di influenzare le politiche pubbliche senza dichiarare sempre i rapporti organizzativi.

In Austria, invece, ad agosto le valutazioni degli 007 hanno portato il ministero della Giustizia a interrompere la collaborazione con Derad, associazione impegnata nella deradicalizzazione dei detenuti. Ma i responsabili hanno negato ogni legame con la Fratellanza. Tra le strutture finanziarie, che il rapporto del ministero dell’Interno francese riconduce alla rete europea dei Fratelli Musulmani, figura anche Europe Trust, fondazione britannica registrata come ente benefico. Nel 2024 ha dichiarato entrate per 1,38 milioni di sterline e un patrimonio netto di 9,45 milioni. Possiede dieci immobili, anche all’estero, alcuni dei quali concessi gratuitamente o a canoni ridotti a moschee e centri islamici. Un sostegno economico che la stessa fondazione quantifica in 180 mila sterline annue. Ma sono soprattutto i nomi degli amministratori a ricondurre Europe Trust alle altre organizzazioni europee. Nel consiglio figurano Fouad Alaoui Bouarraqui, già dirigente della federazione islamica francese, Nooh Al-Kaddo e due cittadini italiani residenti in Italia, Ali Abu Shwaima e Mohamed Ibrahim. Ibrahim El-Zayat, già ai vertici dell’organizzazione tedesca e di Femyso, ne è stato amministratore fino al 2014. Un intreccio che complica il lavoro delle intelligence.

Ma la rete europea è nel mirino di paesi come l’Egitto, che nei giorni scorsi ha inserito 35 organizzazioni e 36 persone, fra cui il Cem e alcuni suoi dirigenti, negli elenchi terroristici nazionali. Una decisione che non si estende agli ordinamenti europei, ma che interessa le attività investigative dei Paesi dell’Unione. Qualche giorno prima, l’8 ottobre, il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione che chiede controlli sui finanziamenti e sui rapporti istituzionali delle reti collegate alla Fratellanza, citando espressamente Cem e Femyso. Le verifiche, ha spiegato Bruxelles, competono principalmente alle autorità nazionali.

Riproduzione riservata