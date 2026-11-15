La guerra sotto traccia fra Iran e Stati Uniti non si è mai fermata

Il conflitto

Washington parla di «vittoria» e Teheran rivendica rappresaglie ma gli attacchi proseguono e la tensione resta alta ad Hormuz

La guerra tra Stati Uniti e Iran non è finita. Continua a intensità variabile, con attacchi che Washington e Teheran annunciano, nascondono, minimizzano o amplificano secondo le esigenze della propaganda. Gli attacchi vengono presentati come episodi isolati o rappresaglie limitate. I danni, invece, si sommano. Il presidente Usa, Donald Trump, sostiene di aver vinto, ma gli americani continuano a bombardare obiettivi iraniani. E i Pasdaran rivendicano la distruzione di installazioni statunitensi che il Pentagono dichiara intatte.

Non è chiaro se si arriverà a un accordo o a una nuova offensiva. Intanto, missili e droni continuano a colpire e ognuno racconta la versione che gli conviene.

Il 2 novembre gli Stati Uniti attaccano le difese antiaeree sull’isola iraniana di Qeshm, all’ingresso dello Stretto di Hormuz, senza annunciare l’operazione. Il Wall Street Journal documenta altri raid, anche questi mai annunciati. Funzionari americani li definiscono «difensivi», necessari a proteggere uomini e navigazione. Il 6 novembre nuovi missili colpiscono Qeshm. Trump ammette l’azione, ma la liquida come «minore» per eliminare un sistema antiaereo. Washington, dunque, continua a colpire capacità militari iraniane, senza ammettere una nuova fase del conflitto. Teheran fa l’operazione opposta. Venerdì i Guardiani della rivoluzione annunciano di aver distrutto un radar americano di allerta precoce in Bahrein, sede della Quinta Flotta Usa. Il Comando centrale statunitense conferma il lancio di due droni iraniani, ma sostiene di averli intercettati senza danni e i Pasdaran parlano di rappresaglia per un raid contro una struttura di telecomunicazioni a Sirik, sulla costa iraniana.

Un botta e risposta che passa dalle azioni militari, mentre i tavoli della trattativa rimangono aperti senza portare ad un vero e proprio cessate il fuoco o ad un trattato di pace. Ancora prima, il 3 settembre, la Casa Bianca comunica al Congresso raid contro mezzi per la posa di mine, navi, radar, difese aeree e centri di comando iraniani. Trump li presenta come interventi limitati e precisa che non sono state impiegate truppe di terra. La distruzione di quelle installazioni, però, può ridurre la capacità di Teheran di reagire a bombardamenti successivi.

Dall’altra parte, un’inchiesta dell’Associated Press, basata su immagini satellitari, ha ricostruito oltre 115 attacchi iraniani o di gruppi filo-iraniani che fino ad agosto hanno danneggiato strutture in 26 installazioni utilizzate dagli americani nella regione. A marzo, in uno di questi, contro Port Shuaiba in Kuwait, sono stati uccisi sei soldati statunitensi. Ma è nello Stretto di Hormuz che si combatte l’altra parte della guerra tra Usa e Iran. Quella che riguarda anche il petrolio. Il blocco navale americano comprime le esportazioni iraniane e l’insicurezza delle rotte grava sul traffico commerciale. L’Organizzazione marittima internazionale ha registrato 136 incidenti fino all’11 novembre e 25 marittimi morti dall’inizio della crisi. Non tutti gli episodi sono attribuiti all’Iran.

Il Comando centrale americano, comunque, sostiene di aver impedito esportazioni per oltre 25 miliardi di dollari. Washington presenta il blocco come alternativa a nuovi bombardamenti e Teheran minaccia di reagire. Ma la presenza americana rimane consistente.

Secondo l’istituto israeliano Inss, nella prima settimana di novembre nell’area c’erano due portaerei e circa 17 navi da guerra, ma non bombardieri strategici schierati in avanti. Un dispositivo compatibile con operazioni limitate, senza prove di un’offensiva imminente. Eppure ogni radar distrutto, ogni sistema di comunicazione fuori uso può lasciare l’avversario più vulnerabile in caso di nuovi attacchi. Resta da capire se tutto questo si trasformerà in una campagna più ampia. Il segretario di Stato, Marco Rubio, sostiene che nuovi bombardamenti non sono necessari perché blocco e sanzioni stanno indebolendo l’Iran. A Teheran, invece, si valuta la possibilità di anticipare una risposta militare per aumentare il costo della pressione americana. C’è poi la tensione interna agli Usa che procede parallela al dossier Iran. Venerdì sera, un guasto ai sistemi di comunicazione del controllo aereo ha costretto la Federal Aviation Administration a bloccare per oltre quattro ore tutti i decolli sul territorio nazionale, provocando migliaia di cancellazioni. Prima, un’interruzione globale ha colpito i servizi Microsoft, compreso Outlook. La società ha dichiarato di non avere indicazioni di collegamenti tra i due episodi e l’Fbi ha escluso che il blocco aereo sia stato provocato da un attacco informatico. Ma c’è chi ipotizza il contrario. L’ex direttore della Defense Intelligence Agency, Michael Thomas Flynn, consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump nel 2017, sospetta un attacco informatico DDoS riconducibile a Paesi ostili. Intanto, il resto del mondo continua a pagare il prezzo di una guerra che va avanti da mesi. Senza sapere se da Washington e Teheran arriverà l’annuncio di un accordo di pace o quello di una nuova offensiva.

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