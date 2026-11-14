Garlasco, è già battaglia. La mossa di Sempio per demolire l’impronta 33

A quarto Grado

La prova sarà uno dei terreni di scontro dell’udienza preliminare. Verso l’istanza di revisione per Stasi. Gli aggiornamenti di Quarto Grado

L’impronta 33 sarà uno dei terreni di scontro dell’udienza preliminare su Andrea Sempio. La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio del 38enne per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, e il fascicolo è ora nelle mani del giudice per l’udienza preliminare Luigi Riganti. Sempio, la cui difesa ne sostiene l’estraneità ai fatti, è imputato e per lui vale la presunzione d’innocenza. Nella puntata di venerdì 13 novembre di “Quarto Grado”, interamente dedicata al caso, il suo difensore, l’avvocato Liborio Cataliotti, ha anticipato le prossime mosse.

Per l’accusa l’impronta 33 è uno degli elementi più rilevanti. La traccia è stata rilevata sulla scala dove si trovava il corpo della vittima e gli inquirenti la attribuiscono a Sempio. La difesa intende muoversi su questo fronte già dall’udienza preliminare. “È possibilissimo possa esserci una nostra richiesta di perizia”, ha spiegato Cataliotti.

Il legale indica tre punti chiave: “Ci sono tre questioni da chiarire, a chi sia assegnabile, se si possa affermare o escludere che sia intrisa di sangue e se sia riconducibile alla dinamica omicidiaria”. Resta da decidere su quale concentrare la richiesta, ma la difesa si dice fiduciosa: “Probabile una nostra richiesta di perizia, serve capire su quale delle tre questioni, ci sentiamo forti su tutte e tre, crediamo non venga trovato nulla, come non è stato trovato nulla allora”. E aggiunge: “Non si troverà niente di accusatorio in riferimento alla posizione di Sempio. Per quell’impronta i test hanno escluso il sangue”.

Cataliotti conferma anche una posizione che sostiene da tempo. Secondo lui il procedimento contro Sempio e la revisione della condanna di Alberto Stasi non dovrebbero procedere insieme: “Lo dico da un anno, non credo che sia giusto far andare questi treni parallelamente e negli stessi tempi, uno deve precedere l’altro”. Il legale non esclude un ruolo attivo nella revisione: “Potremo portare prove dal nostro punto di vista nel processo di revisione. Non abbiamo fatto indagini difensive su Stasi, ma se fossimo costretti…”. E conclude: “Per me deve svolgersi prima l’uno e poi l’altro”.

L’altro binario è quello della revisione. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni. Secondo l’inviato Gianmarco Menga, i suoi legali sono pronti a depositare l’istanza: “All’inizio della prossima settimana verrà inviata dai difensori di Stasi l’istanza alla Corte di Appello di Brescia, c’è attesa anche per quello che deciderà la Procura Generale”.

Il nodo riguarda la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. Secondo Menga, a suscitare il suo interesse sono stati “alcuni elementi trovati dalla difesa Stasi e altri elementi nuovi che riguardano l’Appello bis del 2014”. La decisione è attesa per fine mese: “La dottoressa Nanni dovrebbe sciogliere le riserve verso fine novembre, probabilmente verrà emesso un comunicato stampa, da quanto emerge non promuoverà in autonomia la revisione, ma potrebbe appoggiare l’istanza della difesa, spiegando l’esistenza di elementi che meritano di essere approfonditi”.

Lo scenario descritto, quindi, non prevede un’iniziativa autonoma della Procura generale, ma un suo possibile sostegno alla richiesta della difesa. Il conduttore Gianluigi Nuzzi aggiunge una sua ipotesi: “Immagino che i difensori possano avere avuto dei contatti con la Procura Generale anticipando alcuni elementi che sono ritenuti dei cavalli di battaglia, credo lo depositino martedì a Brescia”. E sulla magistrata osserva: “La Nanni, che è una persona capace, attenta e indipendente, farà le sue valutazioni, c’è un confronto serrato anche con l’Avvocato Generale”.

Sui tempi però le versioni non coincidono. In studio il giornalista Gianluca Zanella frena: “Non sarà depositata martedì, c’è da aspettare”. Secondo quanto riferito in trasmissione, la famiglia Poggi ha scelto di costituirsi parte civile nel processo di revisione.

Il calendario delle prossime settimane è fitto: il deposito dell’istanza a Brescia, la presa di posizione della Procura generale di Milano, le mosse della difesa di Sempio davanti al gup. L’ordine in cui arriveranno questi passaggi potrebbe pesare quanto il loro contenuto.