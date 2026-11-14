Le spie di Teheran in azione, cinquanta arresti nel Regno Unito

La minaccia

Più di venti complotti o minacce letali legate al regime iraniano nell’ultimo anno

Oltre cinquanta arresti in dodici mesi nell’ambito di indagini legate all’Iran e più di venti complotti o minacce potenzialmente letali affrontati dal 2022. Sono i numeri, comunicati dal direttore dell’MI5, Ken McCallum, e dal governo, che raccontano l’infiltrazione iraniana in Gran Bretagna. Una minaccia che gli 007 di Sua Maestà sono costretti a fronteggiare ogni giorno e che, dallo scoppio della guerra con gli Stati Uniti, è aumentata di intensità.

L’ultimo caso in ordine di tempo è la condanna, da parte della Woolwich Crown Court di Londra, di Mostafa Sepahvand e Farhad Javadi Manesh, due iraniani che raccoglievano informazioni per i Pasdaran. Nel mirino avevano Mojtaba Pourmohsen e Kambiz Hosseini, giornalisti di Iran International, e Jonathan Turner, avvocato e cofondatore di Uk Lawyers for Israel. La sorveglianza dei bersagli sarebbe andata avanti dall’agosto 2024 al marzo 2025. Gli investigatori hanno analizzato anche 534 gigabyte di dati con foto, indirizzi, automobili, perfino nomi degli animali domestici dei bersagli. Un’attività di intelligence straniera che, per uno dei condannati, Sepahvand, era accompagnata anche dalla preparazione di azioni violente, come la possibilità di uccidere uno dei bersagli. I due sono stati arrestati nel maggio 2025, ma Iran International era già finita nel mirino a marzo del 2024 quando un altro giornalista, Pouria Zeraati, fu accoltellato tre volte davanti casa a Londra. Il 3 luglio scorso George Stana e Nandito Badea, due cittadini romeni reclutati per l’aggressione, sono stati condannati a dodici e otto anni. Per il giudice, Bobbie Cheema-Grubb, le prove indicavano un’operazione compiuta nell’interesse e per conto dello Stato iraniano.

Esecutori non iraniani, quindi, secondo il metodo che l’MI5 attribuisce al regime iraniano: reclutare criminali per colpire all’estero, non solo gli oppositori. Nel mirino, infatti, ci sono anche le comunità ebraiche. A marzo, sono stati eseguiti 10 arresti a Londra. Tra questi, Nematollah Shahsavani, cittadino britannico-iraniano, e Alireza Farasati, iraniano, incriminati dalla procura proprio per le attività di sorveglianza di sedi diplomatiche israeliane, una sinagoga e un complesso con una scuola.

A Manchester, invece, il 20 settembre due iraniani sono stati arrestati per un presunto attentato. Tra i possibili bersagli il museo ebraico e la sinagoga di Heaton Park. Intanto, Londra ha sanzionato HAYI, gruppo che ha rivendicato sette attacchi nel Paese. Fra questi l’incendio di quattro ambulanze del servizio di soccorso ebraico Hatzola. Le autorità britanniche collegano la rete alla Forza Quds dei Pasdaran. E altri episodi hanno rafforzato i sospetti sulle attività di spionaggio iraniano sul suolo britannico.

Tra i casi eclatanti, quello di Rashad Sultanov, cittadino britannico-azero, che a luglio è stato accusato di aver sorvegliato la base della Royal Air Force di Akrotiri, a Cipro, per conto dei servizi segreti iraniani. A settembre, invece, cinque uomini sono stati arrestati vicino a Raf Fairford, nel Gloucestershire, utilizzata anche dagli americani. Nei giorni scorsi, il Dipartimento di Giustizia Usa ha reso pubbliche le accuse contro tre presunti coordinatori di una rete coinvolta in quasi venti attacchi tra Europa e America. Nel fascicolo compare anche Fairford. Londra, intanto, ha designato i Pasdaran e Hayi come minacce alla sicurezza nazionale e sanzionato dirigenti e intermediari iraniani.

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