cuneo

La Cassazione: “Non c’era pericolo attuale”. Per gli ermellini il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi poteva solo far scappare i rapinatori che minacciavano lui e la sua famiglia

Mario Roggero ha voluto farsi giustizia da solo. Quella giustizia che, evidentemente, ha fallito nel punire i ladri e i rapinatori che puntualmente visitavano al sua gioielleria. Le motivazioni della condanna del commerciante 72enne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, sono destinate ad alimentare il dibattito sulla legittima difesa.

Roggero, per la Corte di Cassazione, agì con “dolo omicidiario”, sparando ai rapinatori in fuga e colpendoli in zone vitali con l’intento di farsi giustizia da solo. È questo il cuore delle 34 pagine di motivazioni con cui gli ermellini spiegano la sentenza dello scorso luglio che – accogliendo la richiesta della Procura generale e respingendo il ricorso della difesa – ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere, accusato dell’uccisione di due rapinatori e del ferimento di un terzo dopo una rapina nel suo negozio.

LE PERIZIE BALISTICHE E L’ASSENZA DI PERICOLO ATTUALE

Per i giudici della Suprema Corte, le perizie e le consulenze balistiche restituiscono una dinamica incompatibile con qualsiasi forma di difesa: dopo un primo colpo esploso a circa mezzo metro, Roggero si spostò per sparare a braccio teso contro due rapinatori “chini” mentre stavano salendo a bordo dell’auto con cui intendevano scappare.

“Il dolo omicidiario è stato desunto, con valutazione saldamente ancorata alle emergenze istruttorie e scevra da manifesta illogicità o contraddittorietà, dall’esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco, ad altezza d’uomo e da breve distanza, nella direzione delle persone offese”, scrivono i giudici, sottolineando come la previsione e accettazione dell’evento letale impedisca di derubricare i reati in omicidio colposo o preterintenzionale. Insomma, i giudici sottolineano che in quel momento Roggero non era in pericolo e doveva far fuggire i rapinatori.

Infatti le motivazioni negano la tesi della legittima difesa – sia reale sia putativa, così come quella legata all’intrusione nel domicilio – perché manca il requisito indispensabile del “pericolo attuale”. L’eventualità che i banditi, ormai in fuga con il bottino, potessero cambiare idea e rientrare in gioielleria è definita dalla Corte affidata a “prospettazioni meramente ipotetiche, sprovviste di qualunque aggancio fattuale e smentite nella loro plausibilità dalla già avvenuta apprensione della refurtiva e dalla prossimità all’auto destinata alla fuga”. Non regge neppure la tesi del timore per l’incolumità della moglie, visto che Roggero si scontrò proprio con lei, scansandola, mentre usciva dal negozio per inseguire i rapinatori.