“Potrebbero arrivare presto delle novità”. Lo ha rivelato ai giornalisti Giovanna Campolieti, cognata di Antonella Di Ielsi e zia di Sara Di Vita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso, lo scorso Natale. Questa mattina la donna è stata sentita come persona informata sui fatti dagli investigatori della Squadra Mobile del capoluogo molisano, nell’ambito delle audizioni odierne disposte dalla procura di Larino, che coordina l’inchiesta sul presunto duplice omicidio aggravato dal mezzo venefico. Intercettata dai cronisti all’uscita dalla Questura, Campolieti ha ribadito con ferma convinzione che “si è trattato di un omicidio” e “non certo di un incidente”, avvalorando dunque l’ipotesi investigativa.

Le altre audizioni

In mattinata è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali anche il papà di Antonella Di Ielsi. L’anziano è arrivato negli uffici della Questura di via Tiberio intorno alle ore 10, salvo poi uscire verso le 12. Non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. Nel corso di un’intervista con l’inviato di Dentro La Notizia, lo scorso ottobre, l’uomo aveva espresso forte diffidenza nei confronti di Gianni Di Vita, marito di Antonella e papà di Sara, dichiarando apertamente: “Non mi fido di lui”. A seguito dello sfogo, tra i due ci sarebbe stato un chiarimento, durante il quale Gianni si è detto totalmente estraneo alla vicenda. Da quel momento, l’anziano ha preferito non rilasciare più dichiarazioni pubbliche, in attesa della conclusione delle indagini.

La svolta nelle indagini

Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, le lunghe audizioni di questa mattina sarebbero considerate dagli inquirenti “di primaria importanza investigativa”, riferisce l’agenzia stampa Adnkronos, per definire l’ambiente domestico, le relazioni interne alla famiglia ed eventuali anomalie riscontrate nei giorni precedenti alla tragedia. Gli investigatori propendono per la “pista passionale” dietro il duplice omicidio, anche se il movente e i responsabili - posto che il killer abbia avuto uno o più complici - restano ancora da individuare. Ad ogni modo, sembra che le indagini stiano approdando a una svolta, come preannunciato dalla cognata di Antonella Di Ielsi ai giornalisti questa mattina. Per ora l’inchiesta procede contro ignoti, ma chissà che presto non venga annotato qualche nome nel registro degli indagati.