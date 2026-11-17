Legge di bilancio

Oggi il termine per presentare gli emendamenti alla Manovra

«Gli aumenti contrattuali devono tradursi in più soldi nelle tasche dei lavoratori», anziché finire nelle casse dello Stato. È il principio su cui si basa l’ultimo annuncio, diffuso via social, dalla premier Giorgia Meloni. Dopo l’allargamento a 100mila euro del regime agevolato per le partite Iva, la prima donna della maggioranza ribadisce che, anche nel 2027, le risorse aggiuntive derivanti dagli incrementi salariali «saranno tassate al 5% per chi ha un reddito fino a 33mila euro».

Per comprendere l’effetto della misura basta un semplice esempio. Se un lavoratore riceverà un adeguamento retributivo di «100 euro lordi al mese», con la tassazione ordinaria, dovrebbe pagare, a seconda dello scaglione a cui appartiene, «23 o 33 euro di imposte». Con l’aliquota agevolata, al contrario, il prelievo fiscale sarà di soli 5 euro. Il risultato, dunque, è un incremento del netto in busta paga per oltre 4 milioni e 250mila lavoratori. «Circa mezzo milione in più - sottolinea il presidente del Consiglio - rispetto alle stime iniziali».

Entra, intanto, nel vivo il cantiere parlamentare per la manovra. Sul tavolo ci sono migliaia di proposte che toccano alcuni dei dossier più delicati. Tra i temi discussi figurano la flessibilità in uscita dal lavoro e le risorse per la sanità. Riflettori puntati anche sulla scuola, dopo le polemiche sui possibili tagli agli organici e sulle misure fiscali che riguardano le imprese.

È prevista una valanga di emendamenti: almeno 5mila, secondo i calcoli che circolano nei corridoi di Montecitorio. L’unica certezza è che resterà fuori la modifica proposta dal Carroccio sulle pensioni. La possibilità di uscire dal mondo del lavoro a 64 anni non rientrerà nel pacchetto degli aggiustamenti. Sarà inserita in un provvedimento ad hoc.

Il vero nodo, infatti, resta quello legato alle coperture: bisognerà trovare le risorse necessarie senza compromettere gli equilibri dei conti. Pena la tagliola dell’inammissibilità. In tal senso, previsto un confronto, in mattinata, tra i leader dei partiti di maggioranza.

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